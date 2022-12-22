https://ria.ru/20221222/rosaviatsiya-1840465051.html
Росавиация обратилась к авиакомпаниям перед Новым годом
Росавиация обратилась к авиакомпаниям перед Новым годом - РИА Новости, 22.12.2022
Росавиация обратилась к авиакомпаниям перед Новым годом
Росавиация в новогодние праздники ожидает традиционно высокого спроса на авиаперелеты и рекомендует авиакомпаниям и аэропортам принять дополнительные меры для... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:50
2022-12-22T11:50
2022-12-22T11:50
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Росавиация в новогодние праздники ожидает традиционно высокого спроса на авиаперелеты и рекомендует авиакомпаниям и аэропортам принять дополнительные меры для минимизации рисков сбоев и обеспечения безопасности, сообщает ведомство. Там отметили, что в предстоящий период новогодних праздников традиционно ожидается высокий спрос на авиаперевозки. "В этой связи со стороны авиакомпаний и аэропортов требуются дополнительные меры, связанные с безопасностью полетов, с транспортной и авиационной безопасностью", – говорится в сообщении. Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано, в частности, усилить контроль за работой с пассажирами в аэропортах, особенно при задержках рейсов, своевременно информировать их об изменениях расписания. При планировании программ полетов и продаже билетов авиакомпаниям следует принять меры по минимизации задержек, предусмотреть резерв воздушных судов и экипажей, своевременно подавать заявки на нерегулярные рейсы, заблаговременно согласовать с туроператорами чартерные программы полетов. А также актуализировать контактную информацию на сайтах и обеспечить бесперебойную работу кол-центров. Аэропорты, в частности, просят мобилизовать дополнительные силы и средства для своевременной очистки от снега и наледи взлетно-посадочных полос и других объектов инфраструктуры.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туристы, туризм, авиакомпании, самолеты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, авиакомпании, Самолеты, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация обратилась к авиакомпаниям перед Новым годом
Росавиация просит авиакомпании и аэропорты принять меры, чтобы пройти праздники без сбоев
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Росавиация в новогодние праздники ожидает традиционно высокого спроса на авиаперелеты и рекомендует авиакомпаниям и аэропортам принять дополнительные меры для минимизации рисков сбоев и обеспечения безопасности, сообщает
ведомство.
Там отметили, что в предстоящий период новогодних праздников традиционно ожидается высокий спрос на авиаперевозки. "В этой связи со стороны авиакомпаний и аэропортов требуются дополнительные меры, связанные с безопасностью полетов, с транспортной и авиационной безопасностью", – говорится в сообщении.
Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано, в частности, усилить контроль за работой с пассажирами в аэропортах, особенно при задержках рейсов, своевременно информировать их об изменениях расписания.
При планировании программ полетов и продаже билетов авиакомпаниям следует принять меры по минимизации задержек, предусмотреть резерв воздушных судов и экипажей, своевременно подавать заявки на нерегулярные рейсы, заблаговременно согласовать с туроператорами чартерные программы полетов. А также актуализировать контактную информацию на сайтах и обеспечить бесперебойную работу кол-центров.
Аэропорты, в частности, просят мобилизовать дополнительные силы и средства для своевременной очистки от снега и наледи взлетно-посадочных полос и других объектов инфраструктуры.