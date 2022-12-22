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Глава "Росатома" заявил о полном выполнении гособоронзаказа за год - РИА Новости, 22.12.2022
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Глава "Росатома" заявил о полном выполнении гособоронзаказа за год
Глава "Росатома" заявил о полном выполнении гособоронзаказа за год - РИА Новости, 22.12.2022
Глава "Росатома" заявил о полном выполнении гособоронзаказа за год
"Росатом" в нынешних условиях полностью выполнил государственный оборонный заказ 2022 года, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:40
2022-12-22T18:53
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
алексей лихачев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Росатом" в нынешних условиях полностью выполнил государственный оборонный заказ 2022 года, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом он сообщил на так называемом итоговом дне директора, когда подводятся итоги работы атомной отрасли за год."Он выделил 100%-ное исполнение гособоронзаказа, который в этом году серьезно вырос", - пишет официальное отраслевое издание "Страна Росатом" со ссылкой на Лихачева.Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. В течение последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире."Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
https://ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-1835238772.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Алексей Лихачев
18:40 22.12.2022 (обновлено: 18:53 22.12.2022)
 
Глава "Росатома" заявил о полном выполнении гособоронзаказа за год

Лихачев сообщил, что "Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ за 2022 год

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Росатом" в нынешних условиях полностью выполнил государственный оборонный заказ 2022 года, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом он сообщил на так называемом итоговом дне директора, когда подводятся итоги работы атомной отрасли за год.
"Он выделил 100%-ное исполнение гособоронзаказа, который в этом году серьезно вырос", - пишет официальное отраслевое издание "Страна Росатом" со ссылкой на Лихачева.
Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. В течение последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.
Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире.
"Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БезопасностьАлексей Лихачев
 
 
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