15:21 22.12.2022 (обновлено: 15:30 22.12.2022)
СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США
Hill: лишь 86 из 213 республиканцев из палаты представителей США пришли слушать Зеленского
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лишь 86 из 213 членов Республиканской партии из палаты представителей США пришли послушать обращение Владимира Зеленского, пишет газета Hill.
По данным газеты, в ходе визита в Вашингтон Зеленский должен был в числе прочего заручиться поддержкой республиканцев, которые в скором времени будут контролировать палату представителей США и таким образом влиять и на решения по предоставлению Киеву американской помощи. И если те из республиканцев, которые и раньше поддерживали помощь Украине, вновь заявили о своей поддержке, то часть республиканцев остались отрицательно настроенными по этому вопросу, даже несмотря на речь Зеленского.
"Критики помощи Украине проявили незначительную открытость изменению своего мнения из-за обращения", - пишет газета.
Еще до начала вступления Зеленского сообщалось, что некоторые члены конгресса могут пропустить речь - кто-то из-за опасений, что из-за погодных условий не сможет позже выехать из Вашингтона на Рождество, а кто-то просто из-за нежелания присутствовать. Таким образом, из республиканцев-членов палаты представителей в итоге не присутствовала и половина.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, ранее заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Владимира Зеленского.