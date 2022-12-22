https://ria.ru/20221222/respublikantsy-1840567317.html

СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США

СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США - РИА Новости, 22.12.2022

СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США

Лишь 86 из 213 членов Республиканской партии из палаты представителей США пришли послушать обращение Владимира Зеленского, пишет газета Hill. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:21

2022-12-22T15:21

2022-12-22T15:30

в мире

сша

владимир зеленский

джо байден

кевин маккарти

вашингтон (штат)

украина

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лишь 86 из 213 членов Республиканской партии из палаты представителей США пришли послушать обращение Владимира Зеленского, пишет газета Hill. По данным газеты, в ходе визита в Вашингтон Зеленский должен был в числе прочего заручиться поддержкой республиканцев, которые в скором времени будут контролировать палату представителей США и таким образом влиять и на решения по предоставлению Киеву американской помощи. И если те из республиканцев, которые и раньше поддерживали помощь Украине, вновь заявили о своей поддержке, то часть республиканцев остались отрицательно настроенными по этому вопросу, даже несмотря на речь Зеленского. "Критики помощи Украине проявили незначительную открытость изменению своего мнения из-за обращения", - пишет газета. Еще до начала вступления Зеленского сообщалось, что некоторые члены конгресса могут пропустить речь - кто-то из-за опасений, что из-за погодных условий не сможет позже выехать из Вашингтона на Рождество, а кто-то просто из-за нежелания присутствовать. Таким образом, из республиканцев-членов палаты представителей в итоге не присутствовала и половина. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, ранее заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840499775.html

сша

вашингтон (штат)

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, кевин маккарти, вашингтон (штат), украина