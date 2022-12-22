Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/respublikantsy-1840567317.html
СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США
СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США - РИА Новости, 22.12.2022
СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США
Лишь 86 из 213 членов Республиканской партии из палаты представителей США пришли послушать обращение Владимира Зеленского, пишет газета Hill. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:21
2022-12-22T15:30
в мире
сша
владимир зеленский
джо байден
кевин маккарти
вашингтон (штат)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840440915_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cc67aa645323bf92dd0cc9d66e55d2f.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лишь 86 из 213 членов Республиканской партии из палаты представителей США пришли послушать обращение Владимира Зеленского, пишет газета Hill. По данным газеты, в ходе визита в Вашингтон Зеленский должен был в числе прочего заручиться поддержкой республиканцев, которые в скором времени будут контролировать палату представителей США и таким образом влиять и на решения по предоставлению Киеву американской помощи. И если те из республиканцев, которые и раньше поддерживали помощь Украине, вновь заявили о своей поддержке, то часть республиканцев остались отрицательно настроенными по этому вопросу, даже несмотря на речь Зеленского. "Критики помощи Украине проявили незначительную открытость изменению своего мнения из-за обращения", - пишет газета. Еще до начала вступления Зеленского сообщалось, что некоторые члены конгресса могут пропустить речь - кто-то из-за опасений, что из-за погодных условий не сможет позже выехать из Вашингтона на Рождество, а кто-то просто из-за нежелания присутствовать. Таким образом, из республиканцев-членов палаты представителей в итоге не присутствовала и половина. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, ранее заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840499775.html
сша
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840440915_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_2927346aa290298c5ec6a083b918e61d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, кевин маккарти, вашингтон (штат), украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Кевин Маккарти, Вашингтон (штат), Украина
15:21 22.12.2022 (обновлено: 15:30 22.12.2022)
 
СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США

Hill: лишь 86 из 213 республиканцев из палаты представителей США пришли слушать Зеленского

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лишь 86 из 213 членов Республиканской партии из палаты представителей США пришли послушать обращение Владимира Зеленского, пишет газета Hill.
По данным газеты, в ходе визита в Вашингтон Зеленский должен был в числе прочего заручиться поддержкой республиканцев, которые в скором времени будут контролировать палату представителей США и таким образом влиять и на решения по предоставлению Киеву американской помощи. И если те из республиканцев, которые и раньше поддерживали помощь Украине, вновь заявили о своей поддержке, то часть республиканцев остались отрицательно настроенными по этому вопросу, даже несмотря на речь Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 14:57Специальная военная операция на Украине
Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева
"Критики помощи Украине проявили незначительную открытость изменению своего мнения из-за обращения", - пишет газета.
Еще до начала вступления Зеленского сообщалось, что некоторые члены конгресса могут пропустить речь - кто-то из-за опасений, что из-за погодных условий не сможет позже выехать из Вашингтона на Рождество, а кто-то просто из-за нежелания присутствовать. Таким образом, из республиканцев-членов палаты представителей в итоге не присутствовала и половина.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, ранее заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Владимира Зеленского.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 12:41
Американский ведущий сравнил Зеленского с менеджером стриптиз-клуба
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденКевин МаккартиВашингтон (штат)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала