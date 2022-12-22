https://ria.ru/20221222/proverka-1840610954.html

Прокуратура в Иркутске проведет проверку после прорыва теплосети

Прокуратура в Иркутске проведет проверку после прорыва теплосети - РИА Новости, 22.12.2022

Прокуратура в Иркутске проведет проверку после прорыва теплосети

В Иркутске начата проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения после прорыва трубопровода, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:23

2022-12-22T17:23

2022-12-22T17:23

происшествия

жкх

иркутск

октябрьский район

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ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. В Иркутске начата проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения после прорыва трубопровода, сообщает Иркутская областная прокуратура. В Иркутске на улице Аэрофлотской, по сообщению пресс-службы компании "Оператор тепловых сетей", из-за прорыва трубопровода под отключение попало 44 многоквартирных дома. После перевода сети на резервную линию, количество домов, попавших под отключение, удалось сократить до 17. На время ремонта теплоснабжение будет подаваться со сниженными параметрами давления и температуры "Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения в связи с поступившим сообщением об ограничении подачи тепла на улице Аэрофлотской", - говорится в сообщении. На месте прорыва работают 5 бригад. Восстановить теплоснабжение планируется к 04.00 (23.00 мск).

https://ria.ru/20221221/krazha-1840224058.html

иркутск

октябрьский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, иркутск, октябрьский район