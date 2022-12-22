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Прокуратура в Иркутске проведет проверку после прорыва теплосети - РИА Новости, 22.12.2022
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Прокуратура в Иркутске проведет проверку после прорыва теплосети
Прокуратура в Иркутске проведет проверку после прорыва теплосети - РИА Новости, 22.12.2022
Прокуратура в Иркутске проведет проверку после прорыва теплосети
В Иркутске начата проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения после прорыва трубопровода, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:23
2022-12-22T17:23
происшествия
жкх
иркутск
октябрьский район
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ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. В Иркутске начата проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения после прорыва трубопровода, сообщает Иркутская областная прокуратура. В Иркутске на улице Аэрофлотской, по сообщению пресс-службы компании "Оператор тепловых сетей", из-за прорыва трубопровода под отключение попало 44 многоквартирных дома. После перевода сети на резервную линию, количество домов, попавших под отключение, удалось сократить до 17. На время ремонта теплоснабжение будет подаваться со сниженными параметрами давления и температуры "Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения в связи с поступившим сообщением об ограничении подачи тепла на улице Аэрофлотской", - говорится в сообщении. На месте прорыва работают 5 бригад. Восстановить теплоснабжение планируется к 04.00 (23.00 мск).
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иркутск
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происшествия, жкх, иркутск, октябрьский район
Происшествия, ЖКХ, Иркутск, Октябрьский район
17:23 22.12.2022
 
Прокуратура в Иркутске проведет проверку после прорыва теплосети

Прокуратура в Иркутске проведет проверку после прорыва теплосети на Аэрофлотской улице

© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в медиабанкАвария на теплопроводе
Авария на теплопроводе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Авария на теплопроводе. Архивное фото
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ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. В Иркутске начата проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения после прорыва трубопровода, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В Иркутске на улице Аэрофлотской, по сообщению пресс-службы компании "Оператор тепловых сетей", из-за прорыва трубопровода под отключение попало 44 многоквартирных дома. После перевода сети на резервную линию, количество домов, попавших под отключение, удалось сократить до 17. На время ремонта теплоснабжение будет подаваться со сниженными параметрами давления и температуры
"Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения в связи с поступившим сообщением об ограничении подачи тепла на улице Аэрофлотской", - говорится в сообщении.
На месте прорыва работают 5 бригад. Восстановить теплоснабжение планируется к 04.00 (23.00 мск).
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