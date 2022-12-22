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Пензенский губернатор поддержал участие студентов в волонтерских проектах - РИА Новости, 22.12.2022
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Пензенский губернатор поддержал участие студентов в волонтерских проектах
Пензенский губернатор поддержал участие студентов в волонтерских проектах - РИА Новости, 22.12.2022
Пензенский губернатор поддержал участие студентов в волонтерских проектах
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал идею о прохождении учебы и практики студентами колледжей и вузов на базе волонтерских центров,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:36
2022-12-22T21:37
пензенская область
общество
олег мельниченко
владимир путин
пензенская область
россия
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ПЕНЗА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал идею о прохождении учебы и практики студентами колледжей и вузов на базе волонтерских центров, благотворительных фондов, социально-ориентированных НКО, назвав ее "конструктивной", сообщила пресс-служба правительства региона. Президент России Владимир Путин в четверг на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях заявил, что участие в добровольческих проектах стало нормой для многих, нужно поддержать этот порыв и создать для студентов такие условия, в которых они смогут наравне с учебой проходить практику в волонтерских центрах. "Молодые ребята должны быть максимально приближены к жизни - получать знания о ней не из книг и интернета, а соучаствуя, пробуя себя в разных социальных ролях. Мы должны доверять им - предоставить широкие возможности для самореализации, приобретения навыков практической деятельности, освоения профессий, а главное - для работы с людьми и воплощения реальных дел", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Он напомнил, что в Пензенской области уже создан отряд правоохранительной направленности "Тигр" регионального общественного движения молодежи. "Уникальность в том, что бойцы напрямую могут контактировать с гражданами. От их службы зависит соблюдение правопорядка на конкретных территориях региона. Это позволит им приобрести колоссальный собственный опыт, поможет сделать выбор будущей профессии. Ребята, прошедшие такую школу, на вес золота будут востребованы для службы в силовых ведомствах", - пояснил глава региона. Мельниченко 9 декабря заявил, что в регионе создан студенческий отряд содействия полиции "Тигр", который будет помогать правоохранительным органам в профилактике правонарушений. В пресс-службе правительства области отмечали, что более 400 студентов учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений пожелали вступить в отряд, а к 2025 году общее число бойцов, как ожидается, увеличится до 2 тысяч человек.
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общество, олег мельниченко, владимир путин, пензенская область, россия
Пензенская область, Общество, Олег Мельниченко, Владимир Путин, Пензенская область, Россия
21:36 22.12.2022 (обновлено: 21:37 22.12.2022)
 
Пензенский губернатор поддержал участие студентов в волонтерских проектах

Пензенский губернатор поддержал участие студентов в волонтерских проектах

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал идею о прохождении учебы и практики студентами колледжей и вузов на базе волонтерских центров, благотворительных фондов, социально-ориентированных НКО, назвав ее "конструктивной", сообщила пресс-служба правительства региона.
Президент России Владимир Путин в четверг на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях заявил, что участие в добровольческих проектах стало нормой для многих, нужно поддержать этот порыв и создать для студентов такие условия, в которых они смогут наравне с учебой проходить практику в волонтерских центрах.
"Молодые ребята должны быть максимально приближены к жизни - получать знания о ней не из книг и интернета, а соучаствуя, пробуя себя в разных социальных ролях. Мы должны доверять им - предоставить широкие возможности для самореализации, приобретения навыков практической деятельности, освоения профессий, а главное - для работы с людьми и воплощения реальных дел", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Он напомнил, что в Пензенской области уже создан отряд правоохранительной направленности "Тигр" регионального общественного движения молодежи.
"Уникальность в том, что бойцы напрямую могут контактировать с гражданами. От их службы зависит соблюдение правопорядка на конкретных территориях региона. Это позволит им приобрести колоссальный собственный опыт, поможет сделать выбор будущей профессии. Ребята, прошедшие такую школу, на вес золота будут востребованы для службы в силовых ведомствах", - пояснил глава региона.
Мельниченко 9 декабря заявил, что в регионе создан студенческий отряд содействия полиции "Тигр", который будет помогать правоохранительным органам в профилактике правонарушений. В пресс-службе правительства области отмечали, что более 400 студентов учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений пожелали вступить в отряд, а к 2025 году общее число бойцов, как ожидается, увеличится до 2 тысяч человек.
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9 декабря, 23:37Пензенская область
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Пензенская областьОбществоОлег МельниченкоВладимир ПутинПензенская областьРоссия
 
 
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