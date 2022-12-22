https://ria.ru/20221222/proekty-1840675825.html

Реализацию инфраструктурных проектов в Мордовии обсудили в Минстрое России

Реализацию инфраструктурных проектов в Мордовии обсудили в Минстрое России - РИА Новости, 22.12.2022

Реализацию инфраструктурных проектов в Мордовии обсудили в Минстрое России

Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассмотрели инфраструктурные проекты, значимые для жителей региона, в ходе рабочей... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:42

2022-12-22T20:42

2022-12-22T20:42

республика мордовия

артем здунов

россия

саранск

москва

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассмотрели инфраструктурные проекты, значимые для жителей региона, в ходе рабочей встречи в Москве, сообщает пресс-служба главы республики. Отмечается, что до конца 2023 года нарастающим итогом согласно целевым показателям федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" в республике планируется расселить около 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают около 4,5 тысячи человек. "В рамках завершения действующей программы в 2023 году предстоит расселить еще около 29 тысяч квадратных метров аварийных жилых площадей, новым жильем необходимо обеспечить 1,7 тысячи человек", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии. В ходе встречи речь шла о жилищном строительстве в рамках программы "Стимул" федпроекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда", а также о проекте по строительству инженерных сетей для индивидуальных жилых домов в рабочем поселке Николаевка городского округа Саранск. Формирование комфортной городской среды – важный инструмент для повышения комфортности жизни в регионах. В 2022 году в регионе было благоустроено 10 общественных и 14 дворовых пространств. Еще одной темой для обсуждения стала модернизация жилищно-коммунального хозяйства с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Мордовии одобрена заявка на оптимизацию системы теплоснабжения Саранска с обеспечением условий подключения перспективных тепловых нагрузок. Для повышения доли жителей Мордовии, обеспеченных доступом к чистой воде из системы центрального водоснабжения, в 2022 году реализуется три проекта – в селе Лямбирь завершено строительство водозаборного узла и станции водоочистки по улице Гражданская, в рабочем поселке Атяшево ведется реконструкция системы водоснабжения, а в городе Ардатов – будет построена водоочистная станция производительностью 600 кубических метров в сутки. Также Здунов и Файзуллин обсудили проведение масштабной реконструкции Советской площади и Фонтанного спуска в преддверии запланированного на 2023 год в столице Мордовии второго Всероссийского форума финно-угорских народов "Молодежь в этнокультурном пространстве: реальность и перспективы", который примет около 5 тысяч участников из 16 субъектов России.

https://ria.ru/20221217/medproizvodstvo-1839441107.html

россия

саранск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

артем здунов, россия, саранск, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)