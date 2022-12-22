https://ria.ru/20221222/pravitelstvo-1840680981.html

Правительство одобрило денонсацию Конвенции об ответственности за коррупцию

Правительство одобрило денонсацию Конвенции об ответственности за коррупцию - РИА Новости, 22.12.2022

Правительство одобрило денонсацию Конвенции об ответственности за коррупцию

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому кабмин одобряет предложение о денонсации Конвенции об уголовной... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T21:10

2022-12-22T21:10

2022-12-22T21:15

михаил мишустин

россия

страсбург

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому кабмин одобряет предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и представит его президенту, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221222/putin-1840656776.html

россия

страсбург

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Евгения Нефедова

михаил мишустин, россия, страсбург