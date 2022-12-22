https://ria.ru/20221222/pravitelstvo-1840680981.html
Правительство одобрило денонсацию Конвенции об ответственности за коррупцию
Правительство одобрило денонсацию Конвенции об ответственности за коррупцию - РИА Новости, 22.12.2022
Правительство одобрило денонсацию Конвенции об ответственности за коррупцию
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому кабмин одобряет предложение о денонсации Конвенции об уголовной... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:10
2022-12-22T21:10
2022-12-22T21:15
михаил мишустин
россия
страсбург
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому кабмин одобряет предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и представит его президенту, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221222/putin-1840656776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, россия, страсбург
Михаил Мишустин, Россия, Страсбург
21:10 22.12.2022 (обновлено: 21:15 22.12.2022)
Правительство одобрило денонсацию Конвенции об ответственности за коррупцию
Правительство одобрило предложение о денонсации конвенции об уголовных мерах за коррупцию