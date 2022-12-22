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При пожаре в Свердловской области погибли бабушка и двое детей
При пожаре в Свердловской области погибли бабушка и двое детей - РИА Новости, 22.12.2022
При пожаре в Свердловской области погибли бабушка и двое детей
Три человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в жилом доме в свердловском городе Богданович, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:42
2022-12-22T16:42
2022-12-22T16:42
происшествия
валерий горелых
россия
богданович
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Три человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в жилом доме в свердловском городе Богданович, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, днем в четверг загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома на улице Тимирязева в Богдановиче. В ходе тушения спасателями были обнаружены тела трех человек, в том числе двух детей. "По итогам незамедлительно организованной процессуальной проверки территориальным следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, погибшими оказались сестры в возрасте 3 и 6 лет и их 62-летняя бабушка, мамы девочек в момент происшествия не было дома. По одной из отрабатываемых МВД, СКР и МЧС версий, возгорание произошло из-за неосторожного обращения несовершеннолетних с огнем, предполагаемой причиной смерти потерпевших стало отравление продуктами горения. Точные обстоятельства гибели людей будут установлены в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической судебной экспертизы.
https://ria.ru/20221221/botkin-1840361581.html
https://ria.ru/20221218/pogibshie-1839546559.html
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происшествия, валерий горелых, россия, богданович, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Валерий Горелых, Россия, Богданович, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Свердловской области погибли бабушка и двое детей
СК: в Свердловской области двое детей и бабушка погибли при пожаре в жилом доме