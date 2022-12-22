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Песков не стал раскрывать содержание новогоднего поздравления Путина - РИА Новости, 22.12.2022
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Песков не стал раскрывать содержание новогоднего поздравления Путина
Песков не стал раскрывать содержание новогоднего поздравления Путина - РИА Новости, 22.12.2022
Песков не стал раскрывать содержание новогоднего поздравления Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание президентского поздравления с Новым годом. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:54
2022-12-22T20:54
политика
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание президентского поздравления с Новым годом. "Президент - автор этого обращения, давайте дождемся", - сказал он отвечая на вопрос, будет ли что-то в этой речи про спецоперацию.
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политика, россия
Политика, Россия
20:54 22.12.2022
 
Песков не стал раскрывать содержание новогоднего поздравления Путина

Пресс-секретарь Песков не стал раскрывать содержание новогоднего поздравления Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкНовогоднее обращение президента России Владимира Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание президентского поздравления с Новым годом.
"Президент - автор этого обращения, давайте дождемся", - сказал он отвечая на вопрос, будет ли что-то в этой речи про спецоперацию.
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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