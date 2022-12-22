https://ria.ru/20221222/pozdravlenie-1840678116.html

Песков не стал раскрывать содержание новогоднего поздравления Путина

Песков не стал раскрывать содержание новогоднего поздравления Путина - РИА Новости, 22.12.2022

Песков не стал раскрывать содержание новогоднего поздравления Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание президентского поздравления с Новым годом. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:54

2022-12-22T20:54

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политика

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание президентского поздравления с Новым годом. "Президент - автор этого обращения, давайте дождемся", - сказал он отвечая на вопрос, будет ли что-то в этой речи про спецоперацию.

https://ria.ru/20221222/putin-1840666060.html

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политика, россия