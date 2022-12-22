Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал ЕС послушать мнение американских специалистов о потолке цен - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/potolok-1840677590.html
Путин призвал ЕС послушать мнение американских специалистов о потолке цен
Путин призвал ЕС послушать мнение американских специалистов о потолке цен - РИА Новости, 22.12.2022
Путин призвал ЕС послушать мнение американских специалистов о потолке цен
Президент РФ Владимир Путин, говоря о введении ЕС потолка цен на газ, отметил, что Европа могла бы послушать американских специалистов, и упомянул слова... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:50
2022-12-22T20:50
экономика
цены на нефть
владимир путин
европа
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804086939_0:30:3279:1874_1920x0_80_0_0_b1408185f039c65188b1c0b9fdb29f5a.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о введении ЕС потолка цен на газ, отметил, что Европа могла бы послушать американских специалистов, и упомянул слова экономиста Милтона Фридмана о природе дефицита. "Вы знаете, нас не слушают, не хотят, не любят. С нами борются. Но сами-то себя должны были услышать. Вот их, в данном случае говорю о тех, кто предпринимает попытки регулировать в Европе цены на газ, они же слушаются во всём американцев. Постоянно кланяются и изгибаются каждый раз, когда им дают команды. Здесь не команда, но просто послушали бы, что говорят американские специалисты", - сказал Путин на пресс-конференции. Он отметил, что лауреат Нобелевской премии, экономист Милтон Фридман говорил: "Хотите получить дефицит помидоров - введите ограничение цен на помидоры. Завтра у вас будет дефицит помидоров". "Вот то же самое они делают здесь. С газом и с нефтью. То же самое - один в один. Не слушают почему-то", - добавил глава государства. Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
https://ria.ru/20221222/volodin-1840424028.html
https://ria.ru/20221222/neft-1840661199.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804086939_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_205db69566ff3eb8ad1a4ce9b1d3b45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, владимир путин, европа, россия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Россия, Евросоюз
20:50 22.12.2022
 
Путин призвал ЕС послушать мнение американских специалистов о потолке цен

Путин о введении ЕС потолка цен на газ: послушали бы, что говорят американские специалисты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о введении ЕС потолка цен на газ, отметил, что Европа могла бы послушать американских специалистов, и упомянул слова экономиста Милтона Фридмана о природе дефицита.
"Вы знаете, нас не слушают, не хотят, не любят. С нами борются. Но сами-то себя должны были услышать. Вот их, в данном случае говорю о тех, кто предпринимает попытки регулировать в Европе цены на газ, они же слушаются во всём американцев. Постоянно кланяются и изгибаются каждый раз, когда им дают команды. Здесь не команда, но просто послушали бы, что говорят американские специалисты", - сказал Путин на пресс-конференции.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:09
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть
Он отметил, что лауреат Нобелевской премии, экономист Милтон Фридман говорил: "Хотите получить дефицит помидоров - введите ограничение цен на помидоры. Завтра у вас будет дефицит помидоров".
"Вот то же самое они делают здесь. С газом и с нефтью. То же самое - один в один. Не слушают почему-то", - добавил глава государства.
Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 19:22
Путин в начале недели подпишет указ об ответе на потолок цен на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинЕвропаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала