https://ria.ru/20221222/potolok-1840677590.html

Путин призвал ЕС послушать мнение американских специалистов о потолке цен

Путин призвал ЕС послушать мнение американских специалистов о потолке цен - РИА Новости, 22.12.2022

Путин призвал ЕС послушать мнение американских специалистов о потолке цен

Президент РФ Владимир Путин, говоря о введении ЕС потолка цен на газ, отметил, что Европа могла бы послушать американских специалистов, и упомянул слова... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:50

2022-12-22T20:50

2022-12-22T20:50

экономика

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о введении ЕС потолка цен на газ, отметил, что Европа могла бы послушать американских специалистов, и упомянул слова экономиста Милтона Фридмана о природе дефицита. "Вы знаете, нас не слушают, не хотят, не любят. С нами борются. Но сами-то себя должны были услышать. Вот их, в данном случае говорю о тех, кто предпринимает попытки регулировать в Европе цены на газ, они же слушаются во всём американцев. Постоянно кланяются и изгибаются каждый раз, когда им дают команды. Здесь не команда, но просто послушали бы, что говорят американские специалисты", - сказал Путин на пресс-конференции. Он отметил, что лауреат Нобелевской премии, экономист Милтон Фридман говорил: "Хотите получить дефицит помидоров - введите ограничение цен на помидоры. Завтра у вас будет дефицит помидоров". "Вот то же самое они делают здесь. С газом и с нефтью. То же самое - один в один. Не слушают почему-то", - добавил глава государства. Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

https://ria.ru/20221222/volodin-1840424028.html

https://ria.ru/20221222/neft-1840661199.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, европа, россия, евросоюз