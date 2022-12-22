https://ria.ru/20221222/poteri-1840444655.html

Украинские войска потеряли в ЛНР до 50 человек и пять БТР за сутки

Украинские войска потеряли в ЛНР до 50 человек и пять БТР за сутки - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска потеряли в ЛНР до 50 человек и пять БТР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:22

2022-12-22T10:22

2022-12-22T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg

ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки, 18 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 13 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221222/poteri-1840415963.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика