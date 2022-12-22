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Украинские войска потеряли в ЛНР до 50 человек и пять БТР за сутки
Украинские войска потеряли в ЛНР до 50 человек и пять БТР за сутки - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска потеряли в ЛНР до 50 человек и пять БТР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:22
2022-12-22T10:22
2022-12-22T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки, 18 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 13 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221222/poteri-1840415963.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
Украинские войска потеряли в ЛНР до 50 человек и пять БТР за сутки
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе до 50 человек и пять БТР