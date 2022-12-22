https://ria.ru/20221222/postavki-1840671879.html
МИД: Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака
МИД: Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака - РИА Новости, 22.12.2022
МИД: Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака
Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:16
2022-12-22T20:16
2022-12-22T20:30
киев
россия
африка
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака, заявили в МИД РФ."Возобновление поставок аммиака блокирует только и исключительно Киев, хотя речь идет о 7 млн тонн сырья в год, достаточного для производства 25 млн тонн удобрений, чтобы накормить 150 млн человек", - сообщили в МИД РФ."Подобные, но далеко не единственные примеры, наглядно иллюстрируют, кто на самом деле не просто не помогает обеспечению глобальной продовольственной безопасности, но спекулирует на нуждах стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в удобрениях, преследуя неоколониальные или узкокорыстные цели", - добавило ведомство в сообщении, распространенном в четверг на сайте министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, африка
20:16 22.12.2022 (обновлено: 20:30 22.12.2022)
МИД: Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака
МИД заявил, что Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака