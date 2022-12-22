https://ria.ru/20221222/postavki-1840671879.html

МИД: Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака

МИД: Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака - РИА Новости, 22.12.2022

МИД: Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака

Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:16

2022-12-22T20:16

2022-12-22T20:30

киев

россия

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_a1a3f6e8145a6492f0a2ee3bb497dfe8.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака, заявили в МИД РФ."Возобновление поставок аммиака блокирует только и исключительно Киев, хотя речь идет о 7 млн тонн сырья в год, достаточного для производства 25 млн тонн удобрений, чтобы накормить 150 млн человек", - сообщили в МИД РФ."Подобные, но далеко не единственные примеры, наглядно иллюстрируют, кто на самом деле не просто не помогает обеспечению глобальной продовольственной безопасности, но спекулирует на нуждах стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в удобрениях, преследуя неоколониальные или узкокорыстные цели", - добавило ведомство в сообщении, распространенном в четверг на сайте министерства.

https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840673042.html

киев

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

киев, россия, африка