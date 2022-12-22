https://ria.ru/20221222/pogoda-1840418806.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, небольшие осадки, туман и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:15
2022-12-22T08:15
2022-12-22T08:15
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/78/1481227820_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c6d346768383ebba5adecb21460f8485.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки, туман и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачно, небольшие осадки. К вечеру местами возможны очаги туманов и густых дымок. Температура в столице - плюс 1-3 градуса", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный со скорость 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20221221/solntsestoyanie-1840355681.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/78/1481227820_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8aa6de20f700f613e9f2b3f8f43dfb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик "Фобоса" Котилевская пообещала москвичам туман и до трех градусов тепла в четверг
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки, туман и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня облачно, небольшие осадки. К вечеру местами возможны очаги туманов и густых дымок. Температура в столице - плюс 1-3 градуса", - рассказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный со скорость 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.