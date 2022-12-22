https://ria.ru/20221222/pogoda-1840418806.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, небольшие осадки, туман и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T08:15

2022-12-22T08:15

2022-12-22T08:15

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/78/1481227820_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c6d346768383ebba5adecb21460f8485.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки, туман и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачно, небольшие осадки. К вечеру местами возможны очаги туманов и густых дымок. Температура в столице - плюс 1-3 градуса", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный со скорость 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20221221/solntsestoyanie-1840355681.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода