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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, небольшие осадки, туман и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:15
2022-12-22T08:15
общество
москва
погода
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки, туман и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачно, небольшие осадки. К вечеру местами возможны очаги туманов и густых дымок. Температура в столице - плюс 1-3 градуса", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный со скорость 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
08:15 22.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик "Фобоса" Котилевская пообещала москвичам туман и до трех градусов тепла в четверг

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Последствия ледяного дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки, туман и до плюс 3 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня облачно, небольшие осадки. К вечеру местами возможны очаги туманов и густых дымок. Температура в столице - плюс 1-3 градуса", - рассказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный со скорость 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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