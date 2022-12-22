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В Молдавии анонсировали поправки в УК за подстрекательство к сепаратизму - РИА Новости, 22.12.2022
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В Молдавии анонсировали поправки в УК за подстрекательство к сепаратизму
В Молдавии анонсировали поправки в УК за подстрекательство к сепаратизму - РИА Новости, 22.12.2022
В Молдавии анонсировали поправки в УК за подстрекательство к сепаратизму
Парламент Молдавии в четверг в I чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:13
2022-12-22T22:13
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг в I чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб территориальной неприкосновенности, сообщила пресс-служба законодательного органа. "В Уголовный кодекс будут внесены изменения для борьбы с рисками и угрозами, порождаемыми подрывными информационными действиями иностранных спецслужб в отношении Молдавии. Уголовный кодекс будет дополнен новым составом преступления, а именно действия, совершенные с целью отделения части территории Молдавии, а также распространение информации, подстрекающей к таким действиям" - сообщается на сайте парламента. Инициатива была одобрена в первом чтении голосами 57 депутатов. Авторы проекта считают, что нужно установить систему мер наказаний за действия, подрывающие целостность, суверенитет и безопасность государства. Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса понятиями, криминализирующими действия, связанные с преступлениями шпионажа и государственной измены. При этом лица, подстрекающие других лиц к совершению действий, наносящих ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности или обороноспособности Молдавии понесут уголовную ответственность.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
22:13 22.12.2022
 
В Молдавии анонсировали поправки в УК за подстрекательство к сепаратизму

Парламент Молдавии намерен внести в УК наказание за подстрекательство к сепаратизму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг в I чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб территориальной неприкосновенности, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"В Уголовный кодекс будут внесены изменения для борьбы с рисками и угрозами, порождаемыми подрывными информационными действиями иностранных спецслужб в отношении Молдавии. Уголовный кодекс будет дополнен новым составом преступления, а именно действия, совершенные с целью отделения части территории Молдавии, а также распространение информации, подстрекающей к таким действиям" - сообщается на сайте парламента.
Инициатива была одобрена в первом чтении голосами 57 депутатов. Авторы проекта считают, что нужно установить систему мер наказаний за действия, подрывающие целостность, суверенитет и безопасность государства.
Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса понятиями, криминализирующими действия, связанные с преступлениями шпионажа и государственной измены. При этом лица, подстрекающие других лиц к совершению действий, наносящих ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности или обороноспособности Молдавии понесут уголовную ответственность.
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