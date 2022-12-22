https://ria.ru/20221222/podstrekatelstvo-1840688834.html

В Молдавии анонсировали поправки в УК за подстрекательство к сепаратизму

В Молдавии анонсировали поправки в УК за подстрекательство к сепаратизму - РИА Новости, 22.12.2022

В Молдавии анонсировали поправки в УК за подстрекательство к сепаратизму

Парламент Молдавии в четверг в I чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:13

2022-12-22T22:13

2022-12-22T22:13

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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг в I чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб территориальной неприкосновенности, сообщила пресс-служба законодательного органа. "В Уголовный кодекс будут внесены изменения для борьбы с рисками и угрозами, порождаемыми подрывными информационными действиями иностранных спецслужб в отношении Молдавии. Уголовный кодекс будет дополнен новым составом преступления, а именно действия, совершенные с целью отделения части территории Молдавии, а также распространение информации, подстрекающей к таким действиям" - сообщается на сайте парламента. Инициатива была одобрена в первом чтении голосами 57 депутатов. Авторы проекта считают, что нужно установить систему мер наказаний за действия, подрывающие целостность, суверенитет и безопасность государства. Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса понятиями, криминализирующими действия, связанные с преступлениями шпионажа и государственной измены. При этом лица, подстрекающие других лиц к совершению действий, наносящих ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности или обороноспособности Молдавии понесут уголовную ответственность.

https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия