https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840644639.html

В G7 поддержали работу МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

В G7 поддержали работу МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 22.12.2022

В G7 поддержали работу МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

В G7 выразили поддержку работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:24

2022-12-22T18:24

2022-12-22T18:32

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. В G7 выразили поддержку работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС."Члены "Большой семерки" еще раз подчеркнули свою полную поддержку работы Международного агентства по атомной энергии по созданию зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС", - говорится в заявлении, распространенном в четверг.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20221213/eksperty-1838459605.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

энергодар

россия

днепр (город)

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в мире, g7, магатэ, сергей шойгу, энергодар, россия, днепр (город), запорожская аэс