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Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
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Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин
Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин
Озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее, у нас нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:59
2022-12-22T18:59
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее, у нас нет, заявил президент России Владимир Путин. "У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год ", - сказал он в ходе пресс-подхода к журналистам.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
18:59 22.12.2022
 
Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин

Путин: у нас нет озабоченностей, что ситуация не позволит реализовать планы на будущее

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее, у нас нет, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год ", - сказал он в ходе пресс-подхода к журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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