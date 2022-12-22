https://ria.ru/20221222/plany-1840654612.html

Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин

Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022

Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин

Озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее, у нас нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:59

2022-12-22T18:59

2022-12-22T18:59

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее, у нас нет, заявил президент России Владимир Путин. "У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год ", - сказал он в ходе пресс-подхода к журналистам.

https://ria.ru/20221222/tsel-1840653751.html

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владимир путин, россия