https://ria.ru/20221222/plany-1840654612.html
Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин
Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин
Озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее, у нас нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:59
2022-12-22T18:59
2022-12-22T18:59
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее, у нас нет, заявил президент России Владимир Путин. "У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год ", - сказал он в ходе пресс-подхода к журналистам.
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владимир путин, россия
Текущая ситуация не помешает реализации планов на будущее, заявил Путин
Путин: у нас нет озабоченностей, что ситуация не позволит реализовать планы на будущее