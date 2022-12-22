https://ria.ru/20221222/ozelenenie-1840442129.html
Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году
Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022
Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили более 1,2 тысячи деревьев на благоустроенных улицах Москвы в этом году, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:11
2022-12-22T10:11
2022-12-22T10:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91618/29/916182922_0:40:1800:1053_1920x0_80_0_0_b01a0694eecbce16681a2d176a15c57c.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили более 1,2 тысячи деревьев на благоустроенных улицах Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В этом году высадили более 1,2 тысячи крупномерных деревьев, они украсили переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, улицы Конюшковскую, Лужники, Старую и Новую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, Даниловский вал, Дубининскую и другие", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Также он отметил, что деревья выбирали с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Все они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. В сообщении указано, что почти 200 деревьев высадили на улицах Дубининская и Даниловский вал. Порядка 110 крупномеров украсили переулки районов Арбат и Хамовники. Около 50 кленов высадили на Конюшковской улице и около 30 деревьев - в районе Тверской улицы. "Выбираем взрослые деревья в возрасте от 15 до 35 лет и высотой 3-9 метров. Высаживаем в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию", - пояснили в сообщении. Отмечается, что если дерево или кустарник не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках 3-летних гарантийных обязательств.
https://ria.ru/20221201/ozelenenie-1835522425.html
https://ria.ru/20221121/derevya-1833070498.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91618/29/916182922_172:0:1628:1092_1920x0_80_0_0_bb4eebf30e3fae2c636008f36fabffc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году
Заммэра Бирюков: более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили более 1,2 тысячи деревьев на благоустроенных улицах Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В этом году высадили более 1,2 тысячи крупномерных деревьев, они украсили переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, улицы Конюшковскую, Лужники, Старую и Новую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, Даниловский вал, Дубининскую и другие", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Также он отметил, что деревья выбирали с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Все они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке.
В сообщении указано, что почти 200 деревьев высадили на улицах Дубининская и Даниловский вал. Порядка 110 крупномеров украсили переулки районов Арбат и Хамовники. Около 50 кленов высадили на Конюшковской улице и около 30 деревьев - в районе Тверской улицы.
"Выбираем взрослые деревья в возрасте от 15 до 35 лет и высотой 3-9 метров. Высаживаем в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию", - пояснили в сообщении.
Отмечается, что если дерево или кустарник не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках 3-летних гарантийных обязательств.