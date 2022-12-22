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Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022
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https://ria.ru/20221222/ozelenenie-1840442129.html
Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году
Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022
Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили более 1,2 тысячи деревьев на благоустроенных улицах Москвы в этом году, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:11
2022-12-22T10:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили более 1,2 тысячи деревьев на благоустроенных улицах Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В этом году высадили более 1,2 тысячи крупномерных деревьев, они украсили переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, улицы Конюшковскую, Лужники, Старую и Новую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, Даниловский вал, Дубининскую и другие", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Также он отметил, что деревья выбирали с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Все они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. В сообщении указано, что почти 200 деревьев высадили на улицах Дубининская и Даниловский вал. Порядка 110 крупномеров украсили переулки районов Арбат и Хамовники. Около 50 кленов высадили на Конюшковской улице и около 30 деревьев - в районе Тверской улицы. "Выбираем взрослые деревья в возрасте от 15 до 35 лет и высотой 3-9 метров. Высаживаем в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию", - пояснили в сообщении. Отмечается, что если дерево или кустарник не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках 3-летних гарантийных обязательств.
https://ria.ru/20221201/ozelenenie-1835522425.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
10:11 22.12.2022
 
Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году

Заммэра Бирюков: более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году

© РИА Новости / Виталий БелоусовПосадка деревьев
Посадка деревьев - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Посадка деревьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили более 1,2 тысячи деревьев на благоустроенных улицах Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В этом году высадили более 1,2 тысячи крупномерных деревьев, они украсили переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, улицы Конюшковскую, Лужники, Старую и Новую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, Даниловский вал, Дубининскую и другие", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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Высадка деревьев продолжается в рамках озеленения магистралей Москвы
Также он отметил, что деревья выбирали с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Все они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке.
В сообщении указано, что почти 200 деревьев высадили на улицах Дубининская и Даниловский вал. Порядка 110 крупномеров украсили переулки районов Арбат и Хамовники. Около 50 кленов высадили на Конюшковской улице и около 30 деревьев - в районе Тверской улицы.
"Выбираем взрослые деревья в возрасте от 15 до 35 лет и высотой 3-9 метров. Высаживаем в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию", - пояснили в сообщении.
Отмечается, что если дерево или кустарник не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках 3-летних гарантийных обязательств.
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