https://ria.ru/20221222/ozelenenie-1840442129.html

Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году

Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022

Более 1200 деревьев высадили на благоустроенных улицах Москвы в 2022 году

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили более 1,2 тысячи деревьев на благоустроенных улицах Москвы в этом году, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:11

2022-12-22T10:11

2022-12-22T10:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили более 1,2 тысячи деревьев на благоустроенных улицах Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В этом году высадили более 1,2 тысячи крупномерных деревьев, они украсили переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, улицы Конюшковскую, Лужники, Старую и Новую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, Даниловский вал, Дубининскую и другие", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Также он отметил, что деревья выбирали с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Все они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. В сообщении указано, что почти 200 деревьев высадили на улицах Дубининская и Даниловский вал. Порядка 110 крупномеров украсили переулки районов Арбат и Хамовники. Около 50 кленов высадили на Конюшковской улице и около 30 деревьев - в районе Тверской улицы. "Выбираем взрослые деревья в возрасте от 15 до 35 лет и высотой 3-9 метров. Высаживаем в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию", - пояснили в сообщении. Отмечается, что если дерево или кустарник не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках 3-летних гарантийных обязательств.

https://ria.ru/20221201/ozelenenie-1835522425.html

https://ria.ru/20221121/derevya-1833070498.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва