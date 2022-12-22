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Российские специалисты отравились дымом в СКЦ в Стамбуле, проверяя корабли - РИА Новости, 22.12.2022
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Российские специалисты отравились дымом в СКЦ в Стамбуле, проверяя корабли
Российские специалисты отравились дымом в СКЦ в Стамбуле, проверяя корабли - РИА Новости, 22.12.2022
Российские специалисты отравились дымом в СКЦ в Стамбуле, проверяя корабли
Три российских специалиста, которые работают в стамбульском совместном координационном центре (СКЦ), отравились дымом для обработки зерна в ходе проверки... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T23:23
2022-12-22T23:23
экономика
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оон
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Три российских специалиста, которые работают в стамбульском совместном координационном центре (СКЦ), отравились дымом для обработки зерна в ходе проверки кораблей и грузов в рамках зерновой сделки, сообщили в МИД РФ. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, российские "представители действуют в строгом соответствии с согласованными и утвержденными правилами процедуры и регламентом СКЦ…, включая количество досмотровых групп (ежедневно каждая сторона выставляет по три группы по два инспектора)". "Некоторые суда не проходят сразу необходимую проверку, в том числе из-за неправильно оформленной документации на перевозку грузов и высокого уровня фумигации в трюмах (три наших специалиста уже отравились дымом для обработки зерна). Не принимается во внимание и фактор неблагоприятных погодных условий, в том числе штормов, которые не позволяют осмотреть корабли", - добавили в ведомстве. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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экономика, россия, турция, украина, оон, происшествия
Экономика, Россия, Турция, Украина, ООН, Происшествия
23:23 22.12.2022
 
Российские специалисты отравились дымом в СКЦ в Стамбуле, проверяя корабли

МИД: российские специалисты отравились дымом в СКЦ в Стамбуле во время проверки кораблей

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Три российских специалиста, которые работают в стамбульском совместном координационном центре (СКЦ), отравились дымом для обработки зерна в ходе проверки кораблей и грузов в рамках зерновой сделки, сообщили в МИД РФ.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, российские "представители действуют в строгом соответствии с согласованными и утвержденными правилами процедуры и регламентом СКЦ…, включая количество досмотровых групп (ежедневно каждая сторона выставляет по три группы по два инспектора)".
"Некоторые суда не проходят сразу необходимую проверку, в том числе из-за неправильно оформленной документации на перевозку грузов и высокого уровня фумигации в трюмах (три наших специалиста уже отравились дымом для обработки зерна). Не принимается во внимание и фактор неблагоприятных погодных условий, в том числе штормов, которые не позволяют осмотреть корабли", - добавили в ведомстве.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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