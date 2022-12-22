https://ria.ru/20221222/otravlenie-1840696873.html

Российские специалисты отравились дымом в СКЦ в Стамбуле, проверяя корабли

Российские специалисты отравились дымом в СКЦ в Стамбуле, проверяя корабли - РИА Новости, 22.12.2022

Российские специалисты отравились дымом в СКЦ в Стамбуле, проверяя корабли

Три российских специалиста, которые работают в стамбульском совместном координационном центре (СКЦ), отравились дымом для обработки зерна в ходе проверки... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:23

2022-12-22T23:23

2022-12-22T23:23

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Три российских специалиста, которые работают в стамбульском совместном координационном центре (СКЦ), отравились дымом для обработки зерна в ходе проверки кораблей и грузов в рамках зерновой сделки, сообщили в МИД РФ. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, российские "представители действуют в строгом соответствии с согласованными и утвержденными правилами процедуры и регламентом СКЦ…, включая количество досмотровых групп (ежедневно каждая сторона выставляет по три группы по два инспектора)". "Некоторые суда не проходят сразу необходимую проверку, в том числе из-за неправильно оформленной документации на перевозку грузов и высокого уровня фумигации в трюмах (три наших специалиста уже отравились дымом для обработки зерна). Не принимается во внимание и фактор неблагоприятных погодных условий, в том числе штормов, которые не позволяют осмотреть корабли", - добавили в ведомстве. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221101/dosmotry-1828493249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, турция, украина, оон, происшествия