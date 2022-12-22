https://ria.ru/20221222/oruzhie-1840588777.html
ВС России в 2022 году получили более 3,1 тысячи единиц вооружения
ВС России в 2022 году получили более 3,1 тысячи единиц вооружения - РИА Новости, 22.12.2022
ВС России в 2022 году получили более 3,1 тысячи единиц вооружения
За год в военные округа и ВДВ поставлено более 3,1 тысячи единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:22
2022-12-22T16:22
2022-12-22T16:22
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За год в военные округа и ВДВ поставлено более 3,1 тысячи единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения, заявил в четверг начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Совершенствовался состав и организационная структура соединений и воинских частей. В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Он подчеркнул, что в стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, а также модернизация самолетов дальней авиации. Герасимов напомнил, что доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%. По его словам, в 2022 году принимались необходимые меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта спецоперации. "Для обеспечения безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-Морского Флота", - добавил начальник Генштаба.
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840571697.html
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безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России в 2022 году получили более 3,1 тысячи единиц вооружения
Российские войска в 2022 году получили более 3,1 тысячи единиц бронетехники и артиллерии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За год в военные округа и ВДВ поставлено более 3,1 тысячи единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения, заявил в четверг начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Совершенствовался состав и организационная структура соединений и воинских частей. В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
Он подчеркнул, что в стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, а также модернизация самолетов дальней авиации. Герасимов напомнил, что доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%.
По его словам, в 2022 году принимались необходимые меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта спецоперации.
"Для обеспечения безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-Морского Флота", - добавил начальник Генштаба.