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ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/oruzhie-1840533958.html
ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию
ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию - РИА Новости, 22.12.2022
ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию
Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:04
2022-12-22T14:17
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
безопасность
дмитрий шугаев
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КУБИНКА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии "Золотая идея".Приветствие Шугаева зачитал его зам Михаил Петухов."Специальная военная операция значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. Многие из них показали свою эффективность в ходе боевого применения. В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост спроса на эксплуатируемую продукцию военного назначения отечественного производства", - говорится в обращении Шугаева.
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украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность, дмитрий шугаев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Безопасность, Дмитрий Шугаев
14:04 22.12.2022 (обновлено: 14:17 22.12.2022)
 
ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию

ФСВТС: спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на БМП-80
Военнослужащие на БМП-80 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие на БМП-80. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии "Золотая идея".
Приветствие Шугаева зачитал его зам Михаил Петухов.
"Специальная военная операция значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. Многие из них показали свою эффективность в ходе боевого применения. В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост спроса на эксплуатируемую продукцию военного назначения отечественного производства", - говорится в обращении Шугаева.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 17:08
Минобороны заявило об увеличении поставок оружия ВС России на 30 процентов
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)БезопасностьДмитрий Шугаев
 
 
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