https://ria.ru/20221222/oruzhie-1840533958.html

ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию

ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию - РИА Новости, 22.12.2022

ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию

Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:04

2022-12-22T14:04

2022-12-22T14:17

специальная военная операция на украине

украина

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

безопасность

дмитрий шугаев

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КУБИНКА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии "Золотая идея".Приветствие Шугаева зачитал его зам Михаил Петухов."Специальная военная операция значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. Многие из них показали свою эффективность в ходе боевого применения. В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост спроса на эксплуатируемую продукцию военного назначения отечественного производства", - говорится в обращении Шугаева.

https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840319667.html

украина

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украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность, дмитрий шугаев