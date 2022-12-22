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ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию
ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию - РИА Новости, 22.12.2022
ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию
Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:04
2022-12-22T14:04
2022-12-22T14:17
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
безопасность
дмитрий шугаев
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КУБИНКА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии "Золотая идея".Приветствие Шугаева зачитал его зам Михаил Петухов."Специальная военная операция значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. Многие из них показали свою эффективность в ходе боевого применения. В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост спроса на эксплуатируемую продукцию военного назначения отечественного производства", - говорится в обращении Шугаева.
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украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность, дмитрий шугаев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Безопасность, Дмитрий Шугаев
14:04 22.12.2022 (обновлено: 14:17 22.12.2022)
ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию
ФСВТС: спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию