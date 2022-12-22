https://ria.ru/20221222/organizatsiya-1840539327.html
"Русский антивоенный комитет в Швеции" признали нежелательной организацией
"Русский антивоенный комитет в Швеции" признали нежелательной организацией - РИА Новости, 22.12.2022
"Русский антивоенный комитет в Швеции" признали нежелательной организацией
Генеральная прокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции", сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:23
2022-12-22T14:23
2022-12-22T14:23
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции", сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige (Русский антивоенный комитет в Швеции)", - сказал Иванов. По его словам, деятельность шведской НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень. На сайте организации сообщается, что она была образована в мае 2022 года в Стокгольме.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швеция, стокгольм (город), генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Генеральная прокуратура РФ
"Русский антивоенный комитет в Швеции" признали нежелательной организацией
Генпрокуратура признала "Русский антивоенный комитет в Швеции" нежелательной организацией
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
Генеральная прокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции", сообщил
журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige (Русский антивоенный комитет в Швеции)", - сказал Иванов.
По его словам, деятельность шведской НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.
На сайте организации сообщается, что она была образована в мае 2022 года в Стокгольме.