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"Русский антивоенный комитет в Швеции" признали нежелательной организацией - РИА Новости, 22.12.2022
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"Русский антивоенный комитет в Швеции" признали нежелательной организацией
"Русский антивоенный комитет в Швеции" признали нежелательной организацией - РИА Новости, 22.12.2022
"Русский антивоенный комитет в Швеции" признали нежелательной организацией
Генеральная прокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции", сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:23
2022-12-22T14:23
в мире
россия
швеция
стокгольм (город)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции", сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige (Русский антивоенный комитет в Швеции)", - сказал Иванов. По его словам, деятельность шведской НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень. На сайте организации сообщается, что она была образована в мае 2022 года в Стокгольме.
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в мире, россия, швеция, стокгольм (город), генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Генеральная прокуратура РФ
14:23 22.12.2022
 
"Русский антивоенный комитет в Швеции" признали нежелательной организацией

Генпрокуратура признала "Русский антивоенный комитет в Швеции" нежелательной организацией

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции", сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige (Русский антивоенный комитет в Швеции)", - сказал Иванов.
По его словам, деятельность шведской НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.
На сайте организации сообщается, что она была образована в мае 2022 года в Стокгольме.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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В миреРоссияШвецияСтокгольм (город)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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