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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза
Украинские войска за минувшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 293 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:14
2022-12-22T09:14
2022-12-22T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 293 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 293 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Майорск, Новоселовка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Горловка, Минеральное, Макеевка, Еленовка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 58 обстрелов.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:14 22.12.2022 (обновлено: 09:15 22.12.2022)
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию региона 62 раза за сутки