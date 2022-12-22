https://ria.ru/20221222/obstrel-1840648219.html

ВСУ обстреляли Майорск

ВСУ обстреляли Майорск - РИА Новости, 22.12.2022

ВСУ обстреляли Майорск

Украинские войска выпустили в четверг по Майорску 15 ракет из РСЗО и десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:37

2022-12-22T18:37

2022-12-22T18:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

константиновка

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг по Майорску 15 ракет из РСЗО и десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Константиновка - населенный пункт Майорск: выпущено 15 ракет из РСЗО; 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Майорск: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221222/kinzhal-1840585394.html

донецкая народная республика

украина

константиновка

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донецкая народная республика, украина, константиновка, сцкк, россия, вооруженные силы украины