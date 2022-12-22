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ВСУ обстреляли Майорск - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840648219.html
ВСУ обстреляли Майорск
ВСУ обстреляли Майорск - РИА Новости, 22.12.2022
ВСУ обстреляли Майорск
Украинские войска выпустили в четверг по Майорску 15 ракет из РСЗО и десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:37
2022-12-22T18:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
константиновка
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг по Майорску 15 ракет из РСЗО и десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Константиновка - населенный пункт Майорск: выпущено 15 ракет из РСЗО; 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Майорск: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, украина, константиновка, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Константиновка, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
18:37 22.12.2022
 
ВСУ обстреляли Майорск

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Майорску

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС
Женщина возле машины МЧС - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости /
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Женщина возле машины МЧС. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг по Майорску 15 ракет из РСЗО и десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Константиновка - населенный пункт Майорск: выпущено 15 ракет из РСЗО; 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Майорск: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКонстантиновкаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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