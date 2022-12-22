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Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска в 13.48 мск выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:05

2022-12-22T14:05

2022-12-22T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

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куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.48 мск выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.48 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато