https://ria.ru/20221222/obstrel-1840507803.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:54
2022-12-22T12:54
2022-12-22T12:54
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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украина
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221222/ssha-1840491305.html
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Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина