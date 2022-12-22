https://ria.ru/20221222/obstrel-1840461390.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, в результате обстрела повреждены два жилых дома, сообщило... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:09
2022-12-22T11:09
2022-12-22T11:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
украина
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, в результате обстрела повреждены два жилых дома, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.00 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда). В результате обстрела повреждены два жилых дома", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840386186.html
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луганская народная республика, сватово, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра, повреждены два жилых дома