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Опрос: около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома - РИА Новости, 22.12.2022
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Опрос: около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома
Опрос: около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома - РИА Новости, 22.12.2022
Опрос: около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома
Большинство россиян (80%) будут встречать Новый год дома, многие опрошенные (38%) планируют отмечать праздник с семьей и близкими, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:45
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общество
россия
вциом
новый год
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Большинство россиян (80%) будут встречать Новый год дома, многие опрошенные (38%) планируют отмечать праздник с семьей и близкими, следует из опроса ВЦИОМ. Большинство россиян (80%) встретит Новый год дома, 6% - в гостях, 3% - на даче, 1% - за городом и в пансионате, 1% - не будут праздновать Новый год, 7% назвали другой вариант ответа, 2% - затруднились с ответом. Больше трети опрошенных россиян (38%) сообщили, что этот праздник не состоит для них без семьи, близких и родных, 23% - не обходятся без елки, 18% - без застолья и еды, 11% - без подарков, 7% - без встреч и общения, похода в гости, 5% - без салютов и фейерверков, 4% - без оливье. Также для 4% россиян обязательной традицией при праздновании Нового года является выступление президента России Владимира Путина. Кроме того, респонденты признались, что празднование не проходит без традиционного новогоднего застолья, детей, гуляний, поздравлений, новогодних фильмов и концертов по телевизору. Затруднились с ответом 8% граждан, нет традиций у 9% опрошенных, другое выбрали 20%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 декабря 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом, новый год
Общество, Россия, ВЦИОМ, Новый год
13:45 22.12.2022 (обновлено: 13:46 22.12.2022)
 
Опрос: около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома

ВЦИОМ сообщил, что около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Большинство россиян (80%) будут встречать Новый год дома, многие опрошенные (38%) планируют отмечать праздник с семьей и близкими, следует из опроса ВЦИОМ.
Большинство россиян (80%) встретит Новый год дома, 6% - в гостях, 3% - на даче, 1% - за городом и в пансионате, 1% - не будут праздновать Новый год, 7% назвали другой вариант ответа, 2% - затруднились с ответом.
Больше трети опрошенных россиян (38%) сообщили, что этот праздник не состоит для них без семьи, близких и родных, 23% - не обходятся без елки, 18% - без застолья и еды, 11% - без подарков, 7% - без встреч и общения, похода в гости, 5% - без салютов и фейерверков, 4% - без оливье. Также для 4% россиян обязательной традицией при праздновании Нового года является выступление президента России Владимира Путина. Кроме того, респонденты признались, что празднование не проходит без традиционного новогоднего застолья, детей, гуляний, поздравлений, новогодних фильмов и концертов по телевизору. Затруднились с ответом 8% граждан, нет традиций у 9% опрошенных, другое выбрали 20%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 декабря 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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