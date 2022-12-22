https://ria.ru/20221222/novyy_god-1840527714.html

Опрос: около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома

Опрос: около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома - РИА Новости, 22.12.2022

Опрос: около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома

Большинство россиян (80%) будут встречать Новый год дома, многие опрошенные (38%) планируют отмечать праздник с семьей и близкими, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:45

2022-12-22T13:45

2022-12-22T13:46

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Большинство россиян (80%) будут встречать Новый год дома, многие опрошенные (38%) планируют отмечать праздник с семьей и близкими, следует из опроса ВЦИОМ. Большинство россиян (80%) встретит Новый год дома, 6% - в гостях, 3% - на даче, 1% - за городом и в пансионате, 1% - не будут праздновать Новый год, 7% назвали другой вариант ответа, 2% - затруднились с ответом. Больше трети опрошенных россиян (38%) сообщили, что этот праздник не состоит для них без семьи, близких и родных, 23% - не обходятся без елки, 18% - без застолья и еды, 11% - без подарков, 7% - без встреч и общения, похода в гости, 5% - без салютов и фейерверков, 4% - без оливье. Также для 4% россиян обязательной традицией при праздновании Нового года является выступление президента России Владимира Путина. Кроме того, респонденты признались, что празднование не проходит без традиционного новогоднего застолья, детей, гуляний, поздравлений, новогодних фильмов и концертов по телевизору. Затруднились с ответом 8% граждан, нет традиций у 9% опрошенных, другое выбрали 20%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 декабря 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221220/moskva-1840053719.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, вциом, новый год