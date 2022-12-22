Верховный суд отклонил жалобу сайта "Новой газеты" на лишение статуса СМИ
Верховный суд отклонил апелляцию сайта "Новой газеты" на лишение статуса СМИ
Табличка у входа в редакцию "Новой газеты". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Верховный суд России в четверг отклонил апелляцию на лишение сайта "Новой газеты" статуса СМИ, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение первой инстанции", - сказали в суде. Теперь решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.
Главный редактор "Новой газеты" нобелевский лауреат Дмитрий Муратов в Telegram-канале издания в этой связи написал, что "закрытие "Новой газеты" — это недоверие к нашим гражданам, которые читают нас 29 лет".
Иск в Верховный суд подал Роскомнадзор, сославшись на то, что "Новая" дважды упоминала организации-иностранные агенты без соответствующего указания. Представитель "Новой газеты" в свою очередь заявлял, что первое нарушение носило "формальный, технический и явно неумышленный" характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено, и статус вернули).
Прекращение деятельности он назвал несоразмерным наказанием. Муратов в суде рассказывал о 30-летней истории газеты, напоминал, что издание и так на год приостановило деятельность, и предлагал ограничиться штрафом.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом.
Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте этого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.
Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".