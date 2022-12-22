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Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 22.12.2022

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении

ВС РФ продолжили наступательные действия на Донецком направлении, за сутки уничтожив до 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в четверг в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:03

2022-12-22T13:03

2022-12-22T13:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. ВС РФ продолжили наступательные действия на Донецком направлении, за сутки уничтожив до 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.

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вооруженные силы рф, россия, безопасность, в мире