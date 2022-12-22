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Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 22.12.2022
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении
ВС РФ продолжили наступательные действия на Донецком направлении, за сутки уничтожив до 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в четверг в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:03
2022-12-22T13:03
2022-12-22T13:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. ВС РФ продолжили наступательные действия на Донецком направлении, за сутки уничтожив до 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы рф, россия, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, В мире
13:03 22.12.2022 (обновлено: 13:09 22.12.2022)
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении
Минобороны: ВС России на Донецком направлении уничтожили 50 военных и два танка