https://ria.ru/20221222/nasilie-1840621191.html
В Чувашии двое молодых людей до смерти избили знакомого
В Чувашии двое молодых людей до смерти избили знакомого - РИА Новости, 22.12.2022
В Чувашии двое молодых людей до смерти избили знакомого
Жители Чувашии 18 и 19 лет задержаны по делу о сексуальном насилии и избиении до смерти знакомого, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:50
2022-12-22T17:50
2022-12-22T17:50
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Жители Чувашии 18 и 19 лет задержаны по делу о сексуальном насилии и избиении до смерти знакомого, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, ночью 17 ноября находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемые во дворе одного из дворов города Мариинский Посад устроили ссору со своим знакомым. Они нанесли ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела, а один из них также совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. "Несмотря на то, что злоумышленники скрылись с места преступления... их личности удалось установить. Путем выведения ДНК-профиля погибшего удалось установить наличие генетических следов потерпевшего на одежде одного из подозреваемых. Им оказался 19-летний житель города Мариинский Посад. Впоследствии также установлена причастность к совершенному преступлению его 18-летнего знакомого", - говорится в сообщении СУСК. Оба молодых человека задержаны. По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обоим предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц), а младшему из задержанных - также по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
https://ria.ru/20221221/vina-1840167666.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии двое молодых людей до смерти избили знакомого
В Чувашии двух молодых людей, избивших до смерти знакомого, нашли благодаря анализу ДНК
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости.
Жители Чувашии 18 и 19 лет задержаны по делу о сексуальном насилии и избиении до смерти знакомого, сообщило
региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, ночью 17 ноября находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемые во дворе одного из дворов города Мариинский Посад устроили ссору со своим знакомым. Они нанесли ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела, а один из них также совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
"Несмотря на то, что злоумышленники скрылись с места преступления... их личности удалось установить. Путем выведения ДНК-профиля погибшего удалось установить наличие генетических следов потерпевшего на одежде одного из подозреваемых. Им оказался 19-летний житель города Мариинский Посад. Впоследствии также установлена причастность к совершенному преступлению его 18-летнего знакомого", - говорится в сообщении СУСК.
Оба молодых человека задержаны. По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обоим предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц), а младшему из задержанных - также по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).