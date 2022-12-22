https://ria.ru/20221222/nagrada-1840571278.html

Семье погибшего в ДНР крымчанина передали золотую звезду Героя России

Семье погибшего в ДНР крымчанина передали золотую звезду Героя России - РИА Новости, 22.12.2022

Семье погибшего в ДНР крымчанина передали золотую звезду Героя России

Золотую звезду Героя России передали семье погибшего в ДНР крымчанина, служившего на Черноморском флоте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:30

2022-12-22T15:30

2022-12-22T15:30

специальная военная операция на украине

общество

сергей аксенов (политик)

виктор соколов

россия

донецкая народная республика

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Золотую звезду Героя России передали семье погибшего в ДНР крымчанина, служившего на Черноморском флоте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Мемориальную доску Владиславу Дорохину 15 декабря открыли в школе-гимназии имени Курчатова в Симферополе, где он учился. В четверг золотую звезду Героя России его семье вручил в Севастополе командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов, в мероприятии принял участие Аксенов. "Россия живет и побеждает благодаря людям, которые не на словах, а на деле доказали свою любовь и преданность Родине. Благодаря людям, которые, выбрав путь воина, честно прошли его до конца, исполнив свой долг. Таким был Владислав Александрович Дорохин, Герой России, герой всех крымчан и своей семьи. Вечная память и вечная слава нашим ребятам, тем, кому Россия обязана своим существованием", - написал в своем Telegram-канале Аксенов. Дорохин во время боестолкновения в ДНР спас из подорванного БТР своих товарищей, был ранен, а когда понял, что сам отойти уже не сможет, подорвал себя гранатой вместе с противником.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

общество, сергей аксенов (политик), виктор соколов, россия, донецкая народная республика, симферополь