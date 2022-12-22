https://ria.ru/20221222/muzyka-1840352240.html

"Выступаю в России и Европе": как живет девушка, задавшая вопрос президенту

"Выступаю в России и Европе": как живет девушка, задавшая вопрос президенту - РИА Новости, 22.12.2022

"Выступаю в России и Европе": как живет девушка, задавшая вопрос президенту

Пять лет назад школьница Мария Андреева на встрече президента Владимира Путина с воспитанниками сочинского центра "Сириус" рассказала, что обучается в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:03

2022-12-22T12:03

2022-12-22T16:49

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пять лет назад школьница Мария Андреева на встрече президента Владимира Путина с воспитанниками сочинского центра "Сириус" рассказала, что обучается в музыкальной школе по двум специальностям: скрипке и фортепиано. Несмотря на аналогичные предметы курсов, ее родители оплачивали всю вторую программу. Девушка уточнила, насколько это целесообразно. Президент пообещал разобраться в вопросе.В итоге обе специальности Мария освоила на бюджете. О том, насколько ее случай уникальный, какие произведения ей особенно нравится играть, и о гастролях за границей она рассказала в интервью РИА Новости.Буду выпускаться из консерватории по двум специальности. После того случая я закончила Центральную музыкальную школу с красными дипломами, поступила на два факультета. Сейчас обучаюсь на четвертом курсе,Я счастлива, что мой педагог по фортепиано профессор Владимир Овчинников. Он прекрасный музыкант, это большая удача учиться у него.Мне не составляет труда переключаться с одного инструмента на другой. В декабре у меня был концерт в Красноярской филармонии с оркестром: первое отделение я играла как скрипачка, второе — как пианистка. Поскольку это большая редкость, музыканты это ценят.У меня нет концертного директора. Меня приглашают дирижеры, известные музыканты или руководители смотров. Только в Аргентине я была четыре раза на фестивале.В последние пару лет я стала особенно интересоваться редкими произведениями XX века. Работами Римского-Корсакова, Балакирева, Хренникова, Шнитке. Мне нравится открывать людям неизвестные шедевры. Познание двух инструментов — это как изучение смежных наук. Это расширяет понимание смысла искусства, влияние звука на человека. Я пишу музыку, и знание двух инструментов мне очень помогло.После той ситуации начали разрабатывать систему президентских грантов. Сейчас можно получить его на второе образование, правда, после окончания первого высшего. Очень рада, что, как мне говорили, я дала толчок к этому новому регламенту. Я получаю президентский грант уже четвертый год. Он покрывает стоимость моего второго образования в консерватории. На скрипичном отделении я на бюджете, а на фортепиано — по гранту.

https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

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новости культуры, образование, талант, гастроли