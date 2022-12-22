https://ria.ru/20221222/moshenniki-1840404782.html

Россиянам объяснили, почему нельзя шутить над мошенниками

Россиянам объяснили, почему нельзя шутить над мошенниками - РИА Новости, 22.12.2022

Россиянам объяснили, почему нельзя шутить над мошенниками

Многие россияне уже знают все уловки телефонных мошенников и не отказывают себе в желании подшутить над ними, но при этом рискуют нарваться на ответные меры,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T03:13

2022-12-22T03:13

2022-12-22T09:19

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Многие россияне уже знают все уловки телефонных мошенников и не отказывают себе в желании подшутить над ними, но при этом рискуют нарваться на ответные меры, рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, мошенники обижаются на такой подход и начинают оскорблять собеседников, угрожать им. "Особо отличившихся" помещают в черный список, фигурантов которого "прогоняют" через все возможные способы отъема денег в надежде, что хоть на какой-то жертва попадется.Соловьев добавил, что мошенники также могут использовать номер "шутника" как источник звонков, чтобы жертвы указывали его в заявлении в правоохранительные органы.Юрист посоветовал не разговаривать со злоумышленниками, а при подозрении на мошеннический звонок вешать трубку.

https://ria.ru/20221221/moshenniki-1840141694.html

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Максим Горбачев

москва, россия, общество