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Россиянам объяснили, почему нельзя шутить над мошенниками - РИА Новости, 22.12.2022
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Россиянам объяснили, почему нельзя шутить над мошенниками
Россиянам объяснили, почему нельзя шутить над мошенниками - РИА Новости, 22.12.2022
Россиянам объяснили, почему нельзя шутить над мошенниками
Многие россияне уже знают все уловки телефонных мошенников и не отказывают себе в желании подшутить над ними, но при этом рискуют нарваться на ответные меры,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T03:13
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Многие россияне уже знают все уловки телефонных мошенников и не отказывают себе в желании подшутить над ними, но при этом рискуют нарваться на ответные меры, рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, мошенники обижаются на такой подход и начинают оскорблять собеседников, угрожать им. "Особо отличившихся" помещают в черный список, фигурантов которого "прогоняют" через все возможные способы отъема денег в надежде, что хоть на какой-то жертва попадется.Соловьев добавил, что мошенники также могут использовать номер "шутника" как источник звонков, чтобы жертвы указывали его в заявлении в правоохранительные органы.Юрист посоветовал не разговаривать со злоумышленниками, а при подозрении на мошеннический звонок вешать трубку.
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
03:13 22.12.2022 (обновлено: 09:19 22.12.2022)
 
Россиянам объяснили, почему нельзя шутить над мошенниками

Юрист Соловьев посоветовал не шутить над мошенниками из-за риска оказаться в черном списке

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Многие россияне уже знают все уловки телефонных мошенников и не отказывают себе в желании подшутить над ними, но при этом рискуют нарваться на ответные меры, рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По словам эксперта, мошенники обижаются на такой подход и начинают оскорблять собеседников, угрожать им. "Особо отличившихся" помещают в черный список, фигурантов которого "прогоняют" через все возможные способы отъема денег в надежде, что хоть на какой-то жертва попадется.
Соловьев добавил, что мошенники также могут использовать номер "шутника" как источник звонков, чтобы жертвы указывали его в заявлении в правоохранительные органы.
Юрист посоветовал не разговаривать со злоумышленниками, а при подозрении на мошеннический звонок вешать трубку.
Рубли - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 03:13
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки
 
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