https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840559924.html
Молдавский депутат рассказал о последствиях закрытия телеканалов в стране
Молдавский депутат рассказал о последствиях закрытия телеканалов в стране - РИА Новости, 22.12.2022
Молдавский депутат рассказал о последствиях закрытия телеканалов в стране
Более двух тысяч человек рискуют остаться без заработка в связи с закрытием шести телеканалов в Молдавии, заявил в четверг на митинге в Кишиневе депутат... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:00
2022-12-22T15:00
2022-12-22T15:00
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КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Более двух тысяч человек рискуют остаться без заработка в связи с закрытием шести телеканалов в Молдавии, заявил в четверг на митинге в Кишиневе депутат городского собрания молдавской столицы Юрий Кузнецов. В четверг перед парламентом Молдавии проходит акция протеста в защиту свободы слова и против гонений на журналистов, а также закрытия телеканалов. "Руководство страны установили цензуру, закрыв телеканалы, которые объективно подавали события. В результате этого незаконного решения более двух тысяч человек, а это более двух тысяч семей, рискуют остаться без работы. Позор этой власти, которая боится правды", - сказал Кузнецов. В акции протеста участвуют представители партии "Шор", социалисты, коммунисты, партия "Гражданский конгресс", гражданские активисты, журналисты закрытых телеканалов, многие держат плакаты с антиправительственными лозунгами, звучат призывы к отставке руководства страны. Полиция оцепила здание парламента, в действия манифестантов не вмешивается. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Согласно результатам соцопросов, которые были опубликованы в начале декабря Институтом маркетинга и исследований IMAS, за полгода число недовольных политикой властей Молдавии выросло до 65%. При этом 23% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 27% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 21% и 4% соответственно.
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в мире, молдавия, москва, кишинев
В мире, Молдавия, Москва, Кишинев
Молдавский депутат рассказал о последствиях закрытия телеканалов в стране
Депутат горсовета Кишинева Кузнецов: закрытие телеканалов оставило без работы 2000 человек
КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Более двух тысяч человек рискуют остаться без заработка в связи с закрытием шести телеканалов в Молдавии, заявил в четверг на митинге в Кишиневе депутат городского собрания молдавской столицы Юрий Кузнецов.
В четверг перед парламентом Молдавии проходит акция протеста в защиту свободы слова и против гонений на журналистов, а также закрытия телеканалов.
"Руководство страны установили цензуру, закрыв телеканалы, которые объективно подавали события. В результате этого незаконного решения более двух тысяч человек, а это более двух тысяч семей, рискуют остаться без работы. Позор этой власти, которая боится правды", - сказал Кузнецов.
В акции протеста участвуют представители партии "Шор", социалисты, коммунисты, партия "Гражданский конгресс", гражданские активисты, журналисты закрытых телеканалов, многие держат плакаты с антиправительственными лозунгами, звучат призывы к отставке руководства страны. Полиция оцепила здание парламента, в действия манифестантов не вмешивается.
Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине
, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Согласно результатам соцопросов, которые были опубликованы в начале декабря Институтом маркетинга и исследований IMAS, за полгода число недовольных политикой властей Молдавии выросло до 65%. При этом 23% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 27% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 21% и 4% соответственно.