https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840483357.html

В Кишиневе оппозиция протестует против закрытия телеканалов

В Кишиневе оппозиция протестует против закрытия телеканалов - РИА Новости, 22.12.2022

В Кишиневе оппозиция протестует против закрытия телеканалов

Оппозиционеры, депутаты парламента и журналисты некоторых запрещенных в Молдавии СМИ пикетируют здание парламента в знак протеста против закрытия телеканалов,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:02

2022-12-22T12:02

2022-12-22T19:50

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КИШИНЕВ, 22 дек — РИА Новости. Оппозиционеры, депутаты парламента и журналисты некоторых запрещенных в Молдавии СМИ пикетируют здание парламента в знак протеста против закрытия телеканалов, передает корреспондент РИА Новости. "Нельзя оставаться в стороне, когда так называемая проевропейская власть атакует свободу слова, предает свои же принципы. Получается, что президент Майя Санду, ее партия, правительство, правящее большинство в парламенте лгали, что они за демократию, за права человека", — заявила вице-председатель парламентской комиссии по СМИ Адела Рэйляну из Партии социалистов.По ее словам, сегодня правительство закрывает телеканалы, а в скором времени возможны и аресты простых граждан, общественных деятелей, "у которых иная точка зрения на процессы внутри страны".В акции протеста участвуют представители партии "Шор", социалисты, коммунисты, партия "Гражданский конгресс", гражданские активисты. Многие держат плакаты с антиправительственными лозунгами, звучат призывы к отставке руководства страны. Полиция оцепила здание парламента.На прошлой неделе местные власти приостановили лицензию телевизионных каналов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Утверждалось, что они недобросовестно освещали информацию о событиях в стране и на Украине. В Кишиневе объяснили такое решение риском дезинформации. Российский МИД, в свою очередь, заявил, что Москва рассматривает данный поступок как акт политической цензуры. Действия молдавских властей также расценили как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации.

https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840311607.html

https://ria.ru/20221220/sandu-1840124861.html

https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840392245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, майя санду