Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе оппозиция протестует против закрытия телеканалов - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840483357.html
В Кишиневе оппозиция протестует против закрытия телеканалов
В Кишиневе оппозиция протестует против закрытия телеканалов - РИА Новости, 22.12.2022
В Кишиневе оппозиция протестует против закрытия телеканалов
Оппозиционеры, депутаты парламента и журналисты некоторых запрещенных в Молдавии СМИ пикетируют здание парламента в знак протеста против закрытия телеканалов,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:02
2022-12-22T19:50
в мире
кишинев
молдавия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/09/1495390910_0:122:3072:1849_1920x0_80_0_0_ee9fabf3f7aa493c90babc0849097d08.jpg
КИШИНЕВ, 22 дек — РИА Новости. Оппозиционеры, депутаты парламента и журналисты некоторых запрещенных в Молдавии СМИ пикетируют здание парламента в знак протеста против закрытия телеканалов, передает корреспондент РИА Новости. "Нельзя оставаться в стороне, когда так называемая проевропейская власть атакует свободу слова, предает свои же принципы. Получается, что президент Майя Санду, ее партия, правительство, правящее большинство в парламенте лгали, что они за демократию, за права человека", — заявила вице-председатель парламентской комиссии по СМИ Адела Рэйляну из Партии социалистов.По ее словам, сегодня правительство закрывает телеканалы, а в скором времени возможны и аресты простых граждан, общественных деятелей, "у которых иная точка зрения на процессы внутри страны".В акции протеста участвуют представители партии "Шор", социалисты, коммунисты, партия "Гражданский конгресс", гражданские активисты. Многие держат плакаты с антиправительственными лозунгами, звучат призывы к отставке руководства страны. Полиция оцепила здание парламента.На прошлой неделе местные власти приостановили лицензию телевизионных каналов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Утверждалось, что они недобросовестно освещали информацию о событиях в стране и на Украине. В Кишиневе объяснили такое решение риском дезинформации. Российский МИД, в свою очередь, заявил, что Москва рассматривает данный поступок как акт политической цензуры. Действия молдавских властей также расценили как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации.
https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840311607.html
https://ria.ru/20221220/sandu-1840124861.html
https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840392245.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/09/1495390910_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_29c6724543384803d61c6dea9154957a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду
12:02 22.12.2022 (обновлено: 19:50 22.12.2022)
 
В Кишиневе оппозиция протестует против закрытия телеканалов

Оппозиция в Кишиневе протестует против гонений на журналистов и закрытия телеканалов

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 дек — РИА Новости. Оппозиционеры, депутаты парламента и журналисты некоторых запрещенных в Молдавии СМИ пикетируют здание парламента в знак протеста против закрытия телеканалов, передает корреспондент РИА Новости.
"Нельзя оставаться в стороне, когда так называемая проевропейская власть атакует свободу слова, предает свои же принципы. Получается, что президент Майя Санду, ее партия, правительство, правящее большинство в парламенте лгали, что они за демократию, за права человека", — заявила вице-председатель парламентской комиссии по СМИ Адела Рэйляну из Партии социалистов.
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 16:49
В ЕС призвали Молдавию объяснить запрет вещания шести телеканалов
По ее словам, сегодня правительство закрывает телеканалы, а в скором времени возможны и аресты простых граждан, общественных деятелей, "у которых иная точка зрения на процессы внутри страны".
В акции протеста участвуют представители партии "Шор", социалисты, коммунисты, партия "Гражданский конгресс", гражданские активисты. Многие держат плакаты с антиправительственными лозунгами, звучат призывы к отставке руководства страны. Полиция оцепила здание парламента.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 22:04
Международные правозащитники раскритиковали Санду за диктаторские методы
На прошлой неделе местные власти приостановили лицензию телевизионных каналов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Утверждалось, что они недобросовестно освещали информацию о событиях в стране и на Украине. В Кишиневе объяснили такое решение риском дезинформации.
Российский МИД, в свою очередь, заявил, что Москва рассматривает данный поступок как акт политической цензуры. Действия молдавских властей также расценили как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 23:22
Минюст Молдавии: депутаты "Шор" могут остаться без мандатов в парламенте
 
В миреКишиневМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала