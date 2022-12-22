https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

"Война неизбежна". Власти Молдавии рассказали о планах на ближайшие месяцы

"Война неизбежна". Власти Молдавии рассказали о планах на ближайшие месяцы - РИА Новости, 22.12.2022

"Война неизбежна". Власти Молдавии рассказали о планах на ближайшие месяцы

Зашкаливающая инфляция, массовые акции протеста — социально-экономический кризис в Молдавии усиливается. В стране закрыли большинство оппозиционных СМИ — за... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T08:00

2022-12-22T08:00

2022-12-22T08:11

майя санду

илан шор

игорь додон

молдавия

россия

кишинев

международный республиканский институт

нато

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Зашкаливающая инфляция, массовые акции протеста — социально-экономический кризис в Молдавии усиливается. В стране закрыли большинство оппозиционных СМИ — за "работу на Москву". Власти твердят о скором "российском вторжении". Что происходит в бывшей советской республике — в материале РИА Новости.К оружиюГлава Службы информации и безопасности (СиБ) Александр Мустяцэ заявил, что Россия атакует Молдавию либо в январе-феврале, либо в марте-апреле. Москва захватит Приднестровье, а что будет дальше, он пока не знает. Позднее в СиБ уточнили: удар последует с территории Украины.Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску, по случайному совпадению оказавшийся в этот момент в Кишиневе, поспешил успокоить партнеров: Бухарест не видит никакой военной угрозы для Молдавии.Но в команде президента Майи Санду настроены воинственно. Советник по национальной безопасности Дорин Речан считает, что Запад должен предоставить Кишиневу как можно больше оружия. Поскольку в казне денег нет, министр обороны Анатолий Носатый "практически выпрашивает" его у партнеров. В целом расходы на оборону в 2023-м собираются увеличить на 68% — до 89 миллионов долларов.Оппозиция называет это решение правительства безответственным. Как отметил экс-президент Игорь Додон, в условиях тяжелого экономического кризиса (официальная инфляция — 34%) Санду пытается списать все проблемы на Россию. В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский опасается, что милитаризация Кишинева обернется возобновлением конфликта на Днестре.Атака на СМИВ середине декабря в Молдавии закрыли шесть телеканалов, так или иначе связанных с Россией и оппозицией: Primul în Moldova, RTR Moldova, NTV Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV. Их лишили лицензии на время действия чрезвычайного положения, которое с конца февраля продлевается каждые три месяца. Журналистов обвинили в дезинформации и манипулировании общественным мнением.Оппозиция потребовала привести конкретные примеры нарушений. Из российского контента запрещенные СМИ брали только развлекательный; новости и аналитические передачи делали самостоятельно. Но власти все равно были недовольны тем, как телевизионщики освещали события на Украине. Санду объяснила, что защищает информационное пространство от попыток дестабилизации и людей, "попадающих под международные санкции".Между тем швейцарская правозащитная организация Solidaritätsnetz International выпустила заявление о том, что Молдавия переживает тяжелый кризис, к которому привели неэффективное управление государственными финансами и непродуманная экономическая политика. Санду не может взять ситуацию под контроль, поэтому старается ограничить конституционные права граждан и сконцентрировать в своих руках как можно больше власти.Под предлогом вступления в Евросоюз она формирует авторитарный режим, уверены в Solidaritätsnetz International. Правозащитники подчеркивают, что в Молдавии нет стихийного бедствия или войны, поэтому чрезвычайное положение необоснованно. Зато это позволяет жестко подавлять массовые протесты, которые возглавил беглый депутат Илан Шор.Диктатура и беспределСогласно исследованию Международного республиканского института, если бы выборы в парламент Молдавии были сейчас, в законодательный орган прошли бы представители правящей ПАС, движения "Шор", социалисты и коммунисты. Самый популярный политик — мэр Кишинева Ион Чебан (уровень поддержки — 61%), крепкий хозяйственник. У Игоря Додона 45%, Майи Санду — 42, Илана Шора — 41. При этом антирейтинг президента — 55%, хуже только у премьер-министра Натальи Гаврилицы — 63.Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев уверен, что Санду не надеется на переизбрание. Наоборот, она понимает, что теряет политические очки, поэтому старается подстраховаться от досрочной отставки. "Ее главная цель — свалить все на Россию. Но у нее это не получается. Около 60% молдаван выступают за нейтралитет в российско-украинском конфликте. Вот Санду и зачищает информационное пространство. Даже в кишиневском офисе НАТО говорят, что, к сожалению, наши люди больше думают о тарифах, чем о войне", — объясняет эксперт.У репрессий против СМИ есть и экономические причины. Конкуренты поспешат перераспределить рекламный рынок, оцениваемый в семь миллионов евро.Политолог Игорь Тулянцев отметил, что усиление цензуры и риторика о скором нападении России взаимосвязаны. "Санду выбрала путь служения Западу. В результате Молдавия оказалась в экономическом кризисе, с которым правительство не справляется. Санду не хочет признавать ошибки, поэтому нагнетает военную истерию, проводит параллели между Кишиневом и Киевом, а затем под это дело просит деньги у Брюсселя и Вашингтона", — говорит он.Евросоюз и США не против такой стратегии, тем более что на фоне Украины Молдавия обходится Западу дешево. Однако важно, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Представители стран НАТО поддерживают антироссийскую пропаганду, но открещиваются от возможности военного столкновения.Евроинтеграция в Молдавии все чаще ассоциируется с беспределом и диктатурой, указывают опрошенные РИА Новости эксперты. Санду обещала избирателям борьбу с олигархией и коррупцией — "европейский ремонт". Вместо этого — рекордная инфляция, а также парализованные суды и парламент, чьи функции фактически взяли на себя МВД, СиБ и Комитет по чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

молдавия

россия

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майя санду, илан шор, игорь додон, молдавия, россия, кишинев, международный республиканский институт, нато, политика