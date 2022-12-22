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"Война неизбежна". Власти Молдавии рассказали о планах на ближайшие месяцы - РИА Новости, 22.12.2022
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"Война неизбежна". Власти Молдавии рассказали о планах на ближайшие месяцы
"Война неизбежна". Власти Молдавии рассказали о планах на ближайшие месяцы - РИА Новости, 22.12.2022
"Война неизбежна". Власти Молдавии рассказали о планах на ближайшие месяцы
Зашкаливающая инфляция, массовые акции протеста — социально-экономический кризис в Молдавии усиливается. В стране закрыли большинство оппозиционных СМИ — за... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:00
2022-12-22T08:11
майя санду
илан шор
игорь додон
молдавия
россия
кишинев
международный республиканский институт
нато
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Зашкаливающая инфляция, массовые акции протеста — социально-экономический кризис в Молдавии усиливается. В стране закрыли большинство оппозиционных СМИ — за "работу на Москву". Власти твердят о скором "российском вторжении". Что происходит в бывшей советской республике — в материале РИА Новости.К оружиюГлава Службы информации и безопасности (СиБ) Александр Мустяцэ заявил, что Россия атакует Молдавию либо в январе-феврале, либо в марте-апреле. Москва захватит Приднестровье, а что будет дальше, он пока не знает. Позднее в СиБ уточнили: удар последует с территории Украины.Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску, по случайному совпадению оказавшийся в этот момент в Кишиневе, поспешил успокоить партнеров: Бухарест не видит никакой военной угрозы для Молдавии.Но в команде президента Майи Санду настроены воинственно. Советник по национальной безопасности Дорин Речан считает, что Запад должен предоставить Кишиневу как можно больше оружия. Поскольку в казне денег нет, министр обороны Анатолий Носатый "практически выпрашивает" его у партнеров. В целом расходы на оборону в 2023-м собираются увеличить на 68% — до 89 миллионов долларов.Оппозиция называет это решение правительства безответственным. Как отметил экс-президент Игорь Додон, в условиях тяжелого экономического кризиса (официальная инфляция — 34%) Санду пытается списать все проблемы на Россию. В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский опасается, что милитаризация Кишинева обернется возобновлением конфликта на Днестре.Атака на СМИВ середине декабря в Молдавии закрыли шесть телеканалов, так или иначе связанных с Россией и оппозицией: Primul în Moldova, RTR Moldova, NTV Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV. Их лишили лицензии на время действия чрезвычайного положения, которое с конца февраля продлевается каждые три месяца. Журналистов обвинили в дезинформации и манипулировании общественным мнением.Оппозиция потребовала привести конкретные примеры нарушений. Из российского контента запрещенные СМИ брали только развлекательный; новости и аналитические передачи делали самостоятельно. Но власти все равно были недовольны тем, как телевизионщики освещали события на Украине. Санду объяснила, что защищает информационное пространство от попыток дестабилизации и людей, "попадающих под международные санкции".Между тем швейцарская правозащитная организация Solidaritätsnetz International выпустила заявление о том, что Молдавия переживает тяжелый кризис, к которому привели неэффективное управление государственными финансами и непродуманная экономическая политика. Санду не может взять ситуацию под контроль, поэтому старается ограничить конституционные права граждан и сконцентрировать в своих руках как можно больше власти.Под предлогом вступления в Евросоюз она формирует авторитарный режим, уверены в Solidaritätsnetz International. Правозащитники подчеркивают, что в Молдавии нет стихийного бедствия или войны, поэтому чрезвычайное положение необоснованно. Зато это позволяет жестко подавлять массовые протесты, которые возглавил беглый депутат Илан Шор.Диктатура и беспределСогласно исследованию Международного республиканского института, если бы выборы в парламент Молдавии были сейчас, в законодательный орган прошли бы представители правящей ПАС, движения "Шор", социалисты и коммунисты. Самый популярный политик — мэр Кишинева Ион Чебан (уровень поддержки — 61%), крепкий хозяйственник. У Игоря Додона 45%, Майи Санду — 42, Илана Шора — 41. При этом антирейтинг президента — 55%, хуже только у премьер-министра Натальи Гаврилицы — 63.Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев уверен, что Санду не надеется на переизбрание. Наоборот, она понимает, что теряет политические очки, поэтому старается подстраховаться от досрочной отставки. "Ее главная цель — свалить все на Россию. Но у нее это не получается. Около 60% молдаван выступают за нейтралитет в российско-украинском конфликте. Вот Санду и зачищает информационное пространство. Даже в кишиневском офисе НАТО говорят, что, к сожалению, наши люди больше думают о тарифах, чем о войне", — объясняет эксперт.У репрессий против СМИ есть и экономические причины. Конкуренты поспешат перераспределить рекламный рынок, оцениваемый в семь миллионов евро.Политолог Игорь Тулянцев отметил, что усиление цензуры и риторика о скором нападении России взаимосвязаны. "Санду выбрала путь служения Западу. В результате Молдавия оказалась в экономическом кризисе, с которым правительство не справляется. Санду не хочет признавать ошибки, поэтому нагнетает военную истерию, проводит параллели между Кишиневом и Киевом, а затем под это дело просит деньги у Брюсселя и Вашингтона", — говорит он.Евросоюз и США не против такой стратегии, тем более что на фоне Украины Молдавия обходится Западу дешево. Однако важно, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Представители стран НАТО поддерживают антироссийскую пропаганду, но открещиваются от возможности военного столкновения.Евроинтеграция в Молдавии все чаще ассоциируется с беспределом и диктатурой, указывают опрошенные РИА Новости эксперты. Санду обещала избирателям борьбу с олигархией и коррупцией — "европейский ремонт". Вместо этого — рекордная инфляция, а также парализованные суды и парламент, чьи функции фактически взяли на себя МВД, СиБ и Комитет по чрезвычайным ситуациям.
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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майя санду, илан шор, игорь додон, молдавия, россия, кишинев, международный республиканский институт, нато, политика
Майя Санду, Илан Шор, Игорь Додон, Молдавия, Россия, Кишинев, Международный республиканский институт, НАТО, Политика
08:00 22.12.2022 (обновлено: 08:11 22.12.2022)
 

"Война неизбежна". Власти Молдавии рассказали о планах на ближайшие месяцы

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Родион Прока
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Зашкаливающая инфляция, массовые акции протеста — социально-экономический кризис в Молдавии усиливается. В стране закрыли большинство оппозиционных СМИ — за "работу на Москву". Власти твердят о скором "российском вторжении". Что происходит в бывшей советской республике — в материале РИА Новости.

К оружию

Глава Службы информации и безопасности (СиБ) Александр Мустяцэ заявил, что Россия атакует Молдавию либо в январе-феврале, либо в марте-апреле. Москва захватит Приднестровье, а что будет дальше, он пока не знает. Позднее в СиБ уточнили: удар последует с территории Украины.
© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в FacebookМолдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017
Молдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в Facebook
Молдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017
Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску, по случайному совпадению оказавшийся в этот момент в Кишиневе, поспешил успокоить партнеров: Бухарест не видит никакой военной угрозы для Молдавии.
Но в команде президента Майи Санду настроены воинственно. Советник по национальной безопасности Дорин Речан считает, что Запад должен предоставить Кишиневу как можно больше оружия. Поскольку в казне денег нет, министр обороны Анатолий Носатый "практически выпрашивает" его у партнеров. В целом расходы на оборону в 2023-м собираются увеличить на 68% — до 89 миллионов долларов.
Оппозиция называет это решение правительства безответственным. Как отметил экс-президент Игорь Додон, в условиях тяжелого экономического кризиса (официальная инфляция — 34%) Санду пытается списать все проблемы на Россию. В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский опасается, что милитаризация Кишинева обернется возобновлением конфликта на Днестре.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии

Атака на СМИ

В середине декабря в Молдавии закрыли шесть телеканалов, так или иначе связанных с Россией и оппозицией: Primul în Moldova, RTR Moldova, NTV Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV. Их лишили лицензии на время действия чрезвычайного положения, которое с конца февраля продлевается каждые три месяца. Журналистов обвинили в дезинформации и манипулировании общественным мнением.
Оппозиция потребовала привести конкретные примеры нарушений. Из российского контента запрещенные СМИ брали только развлекательный; новости и аналитические передачи делали самостоятельно. Но власти все равно были недовольны тем, как телевизионщики освещали события на Украине. Санду объяснила, что защищает информационное пространство от попыток дестабилизации и людей, "попадающих под международные санкции".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экран телевизора с изображением эфирного шума
Между тем швейцарская правозащитная организация Solidaritätsnetz International выпустила заявление о том, что Молдавия переживает тяжелый кризис, к которому привели неэффективное управление государственными финансами и непродуманная экономическая политика. Санду не может взять ситуацию под контроль, поэтому старается ограничить конституционные права граждан и сконцентрировать в своих руках как можно больше власти.
Под предлогом вступления в Евросоюз она формирует авторитарный режим, уверены в Solidaritätsnetz International. Правозащитники подчеркивают, что в Молдавии нет стихийного бедствия или войны, поэтому чрезвычайное положение необоснованно. Зато это позволяет жестко подавлять массовые протесты, которые возглавил беглый депутат Илан Шор.

Диктатура и беспредел

Согласно исследованию Международного республиканского института, если бы выборы в парламент Молдавии были сейчас, в законодательный орган прошли бы представители правящей ПАС, движения "Шор", социалисты и коммунисты. Самый популярный политик — мэр Кишинева Ион Чебан (уровень поддержки — 61%), крепкий хозяйственник. У Игоря Додона 45%, Майи Санду — 42, Илана Шора — 41. При этом антирейтинг президента — 55%, хуже только у премьер-министра Натальи Гаврилицы — 63.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМэр Кишинева Ион Чебан в студии радио Sputnik
Мэр Кишинева Ион Чебан в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мэр Кишинева Ион Чебан в студии радио Sputnik
Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев уверен, что Санду не надеется на переизбрание. Наоборот, она понимает, что теряет политические очки, поэтому старается подстраховаться от досрочной отставки. "Ее главная цель — свалить все на Россию. Но у нее это не получается. Около 60% молдаван выступают за нейтралитет в российско-украинском конфликте. Вот Санду и зачищает информационное пространство. Даже в кишиневском офисе НАТО говорят, что, к сожалению, наши люди больше думают о тарифах, чем о войне", — объясняет эксперт.
У репрессий против СМИ есть и экономические причины. Конкуренты поспешат перераспределить рекламный рынок, оцениваемый в семь миллионов евро.
Политолог Игорь Тулянцев отметил, что усиление цензуры и риторика о скором нападении России взаимосвязаны. "Санду выбрала путь служения Западу. В результате Молдавия оказалась в экономическом кризисе, с которым правительство не справляется. Санду не хочет признавать ошибки, поэтому нагнетает военную истерию, проводит параллели между Кишиневом и Киевом, а затем под это дело просит деньги у Брюсселя и Вашингтона", — говорит он.
© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду
Евросоюз и США не против такой стратегии, тем более что на фоне Украины Молдавия обходится Западу дешево. Однако важно, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Представители стран НАТО поддерживают антироссийскую пропаганду, но открещиваются от возможности военного столкновения.
Евроинтеграция в Молдавии все чаще ассоциируется с беспределом и диктатурой, указывают опрошенные РИА Новости эксперты. Санду обещала избирателям борьбу с олигархией и коррупцией — "европейский ремонт". Вместо этого — рекордная инфляция, а также парализованные суды и парламент, чьи функции фактически взяли на себя МВД, СиБ и Комитет по чрезвычайным ситуациям.
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Майя СандуИлан ШорИгорь ДодонМолдавияРоссияКишиневМеждународный республиканский институтНАТОПолитика
 
 
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