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Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир
Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир - РИА Новости, 22.12.2022
Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир
Противник всегда пытался разделить русский мир, применяя принцип "Разделяй и властвуй", такой подход в реальной политике действует и сейчас, заявил президент... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:10
2022-12-22T19:10
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Противник всегда пытался разделить русский мир, применяя принцип "Разделяй и властвуй", такой подход в реальной политике действует и сейчас, заявил президент России Владимир Путин. "Это тонкий очень вопрос, единство русского мира. "Разделяй и властвуй" - еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались. Пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить", - сказал Путин журналистам.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
19:10 22.12.2022
 
Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир

Путин заявил, что потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Противник всегда пытался разделить русский мир, применяя принцип "Разделяй и властвуй", такой подход в реальной политике действует и сейчас, заявил президент России Владимир Путин.
"Это тонкий очень вопрос, единство русского мира. "Разделяй и властвуй" - еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались. Пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить", - сказал Путин журналистам.
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