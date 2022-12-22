https://ria.ru/20221222/mir-1840658283.html

Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир

Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир - РИА Новости, 22.12.2022

Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир

Противник всегда пытался разделить русский мир, применяя принцип "Разделяй и властвуй", такой подход в реальной политике действует и сейчас, заявил президент... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:10

2022-12-22T19:10

2022-12-22T19:10

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Противник всегда пытался разделить русский мир, применяя принцип "Разделяй и властвуй", такой подход в реальной политике действует и сейчас, заявил президент России Владимир Путин. "Это тонкий очень вопрос, единство русского мира. "Разделяй и властвуй" - еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались. Пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

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владимир путин, россия