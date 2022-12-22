https://ria.ru/20221222/mir-1840658283.html
Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир
Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир - РИА Новости, 22.12.2022
Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир
Противник всегда пытался разделить русский мир, применяя принцип "Разделяй и властвуй", такой подход в реальной политике действует и сейчас, заявил президент... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:10
2022-12-22T19:10
2022-12-22T19:10
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Противник всегда пытался разделить русский мир, применяя принцип "Разделяй и властвуй", такой подход в реальной политике действует и сейчас, заявил президент России Владимир Путин. "Это тонкий очень вопрос, единство русского мира. "Разделяй и властвуй" - еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались. Пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html
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владимир путин, россия
Путин: потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир
Путин заявил, что потенциальный противник России всегда пытался разделить русский мир
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Противник всегда пытался разделить русский мир, применяя принцип "Разделяй и властвуй", такой подход в реальной политике действует и сейчас, заявил президент России Владимир Путин.
"Это тонкий очень вопрос, единство русского мира. "Разделяй и властвуй" - еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались. Пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить", - сказал Путин журналистам.