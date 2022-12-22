https://ria.ru/20221222/minnikhanov-1840675432.html
Минниханов в Москве снял с "Елки желаний" открытки троих детей
Минниханов в Москве снял с "Елки желаний" открытки троих детей - РИА Новости, 22.12.2022
Минниханов в Москве снял с "Елки желаний" открытки троих детей
Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг в Москве принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал без задержек исполнить... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:40
2022-12-22T20:40
2022-12-22T20:40
республика татарстан
рустам минниханов
москва
луганская народная республика
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КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг в Москве принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал без задержек исполнить мечты троих ребят, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве, он снял открытки с желаниями детей с елки, установленной в Манеже. Отмечается, что главы регионов и федеральные министры за один час разобрали шары с желаниями детей на кремлевских елках. Глава республики пообещал без промедления исполнить мечты ребят. "Все желания детей выполним! Без задержек", - сказал Минниханов. Накануне Минниханов также принял участие в акции "Елка желаний" в Казани, он исполнит мечты казанских ребят, один из которых мечтает побывать на радио, а другой – получить умную колонку. Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года благотворительным проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной ситуации. За четыре года проведения акции было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рустам минниханов, москва, луганская народная республика, казань, манеж
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Москва, Луганская Народная Республика, Казань, Манеж
Минниханов в Москве снял с "Елки желаний" открытки троих детей
Минниханов в Москве снял с "Елки желаний" открытки троих детей
КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг в Москве принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал без задержек исполнить мечты троих ребят, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве, он снял открытки с желаниями детей с елки, установленной в Манеже. Отмечается, что главы регионов и федеральные министры за один час разобрали шары с желаниями детей на кремлевских елках.
"Рустам Минниханов снял с елки три шара с желаниями детей. Так, Егор из Луганской народной республики попросил на новый год лыжи. Азалия из Татарстана – синтезатор. А 11-летний Кирилл мечтает получить в подарок набор для игры в футбол", - говорится в сообщении.
Глава республики пообещал без промедления исполнить мечты ребят. "Все желания детей выполним! Без задержек", - сказал Минниханов.
Накануне Минниханов также принял участие в акции "Елка желаний" в Казани, он исполнит мечты казанских ребят, один из которых мечтает побывать на радио, а другой – получить умную колонку.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года благотворительным проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной ситуации. За четыре года проведения акции было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.