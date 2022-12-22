https://ria.ru/20221222/minnikhanov-1840675432.html

Минниханов в Москве снял с "Елки желаний" открытки троих детей

Минниханов в Москве снял с "Елки желаний" открытки троих детей - РИА Новости, 22.12.2022

Минниханов в Москве снял с "Елки желаний" открытки троих детей

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг в Москве принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал без задержек исполнить... РИА Новости, 22.12.2022

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республика татарстан

рустам минниханов

москва

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казань

манеж

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КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг в Москве принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал без задержек исполнить мечты троих ребят, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве, он снял открытки с желаниями детей с елки, установленной в Манеже. Отмечается, что главы регионов и федеральные министры за один час разобрали шары с желаниями детей на кремлевских елках. Глава республики пообещал без промедления исполнить мечты ребят. "Все желания детей выполним! Без задержек", - сказал Минниханов. Накануне Минниханов также принял участие в акции "Елка желаний" в Казани, он исполнит мечты казанских ребят, один из которых мечтает побывать на радио, а другой – получить умную колонку. Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года благотворительным проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной ситуации. За четыре года проведения акции было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.

https://ria.ru/20221215/ois-1838861751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рустам минниханов, москва, луганская народная республика, казань, манеж