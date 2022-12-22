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Беженцам из новых регионов создадут условия для возвращения в свои дома - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/migratsiya-1840562718.html
Беженцам из новых регионов создадут условия для возвращения в свои дома
Беженцам из новых регионов создадут условия для возвращения в свои дома - РИА Новости, 22.12.2022
Беженцам из новых регионов создадут условия для возвращения в свои дома
МВД России предлагает внести ряд изменений в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, в основные направления, в частности, может... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:09
2022-12-22T15:09
специальная военная операция на украине
николай патрушев
россия
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. МВД России предлагает внести ряд изменений в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, в основные направления, в частности, может войти создание условий для возвращения жителей новых регионов в свои дома, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проектом, в частности, предлагается внести изменения в один из пунктов раздела "основные направления миграционной политики". В него могут включить "создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, покинувших место постоянного проживания в период проведения специальной военной операции жителей территорий, принятых ‎в состав Российской Федерации", а также "создание условий для возвращения в правовое поле иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, ‎в том числе путем предоставления "амнистии" как работодателям, ‎так и иностранным гражданам, допустившим незначительные нарушения в миграционной сфере". В октябре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что изменения в концепцию миграционной политики РФ внесут до конца текущего года. По его словам, назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов госвласти в области миграции.
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николай патрушев, россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Россия, ДНР, ЛНР, Херсонская область , Запорожская область
15:09 22.12.2022
 
Беженцам из новых регионов создадут условия для возвращения в свои дома

МВД предложило создать условия для возвращения беженцев из новых регионов в свои дома

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. МВД России предлагает внести ряд изменений в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, в основные направления, в частности, может войти создание условий для возвращения жителей новых регионов в свои дома, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом, в частности, предлагается внести изменения в один из пунктов раздела "основные направления миграционной политики".
В него могут включить "создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, покинувших место постоянного проживания в период проведения специальной военной операции жителей территорий, принятых ‎в состав Российской Федерации", а также "создание условий для возвращения в правовое поле иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, ‎в том числе путем предоставления "амнистии" как работодателям, ‎так и иностранным гражданам, допустившим незначительные нарушения в миграционной сфере".
В октябре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что изменения в концепцию миграционной политики РФ внесут до конца текущего года. По его словам, назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов госвласти в области миграции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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