https://ria.ru/20221222/migratsiya-1840562718.html

Беженцам из новых регионов создадут условия для возвращения в свои дома

Беженцам из новых регионов создадут условия для возвращения в свои дома - РИА Новости, 22.12.2022

Беженцам из новых регионов создадут условия для возвращения в свои дома

МВД России предлагает внести ряд изменений в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, в основные направления, в частности, может... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:09

2022-12-22T15:09

2022-12-22T15:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. МВД России предлагает внести ряд изменений в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, в основные направления, в частности, может войти создание условий для возвращения жителей новых регионов в свои дома, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проектом, в частности, предлагается внести изменения в один из пунктов раздела "основные направления миграционной политики". В него могут включить "создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, покинувших место постоянного проживания в период проведения специальной военной операции жителей территорий, принятых ‎в состав Российской Федерации", а также "создание условий для возвращения в правовое поле иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, ‎в том числе путем предоставления "амнистии" как работодателям, ‎так и иностранным гражданам, допустившим незначительные нарушения в миграционной сфере". В октябре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что изменения в концепцию миграционной политики РФ внесут до конца текущего года. По его словам, назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов госвласти в области миграции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

николай патрушев, россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область