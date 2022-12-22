https://ria.ru/20221222/mestorozhdenie-1840564473.html
"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа
"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа - РИА Новости, 22.12.2022
"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа
"Роснефть" открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти, сообщила... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:15
2022-12-22T15:15
2022-12-22T15:15
экономика
цены на нефть
роснефть
таас-юрях нефтегазодобыча
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Роснефть" открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти, сообщила компания. Месторождение получило название Кубалахское. Оно расположено рядом со Среднеботуобинским месторождением, промышленную разработку которого также ведет "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Отмечается, что использование готовой инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов на новом открытии. "Результаты бурения скважины 1П Кубалахская позволили открыть не только новое месторождение, но и определили дальнейший объем геологоразведочных работ в данном регионе. Для изучения территории уже запланировано бурение четырёх поисково-разведочных скважин", - добавляется в сообщении. "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на одиннадцати лицензионных участках, расположенных на территории Якутии.
https://ria.ru/20221222/neft-1840507232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, роснефть, таас-юрях нефтегазодобыча
Экономика, Цены на нефть, Роснефть, Таас-Юрях Нефтегазодобыча
"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа
"Роснефть" открыла в Якутии месторождение с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
"Роснефть" открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти, сообщила компания
.
"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла крупное нефтегазоконденсатное месторождение на территории Республики Саха (Якутия). На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти", - говорится в сообщении.
Месторождение получило название Кубалахское.
Оно расположено рядом со Среднеботуобинским месторождением, промышленную разработку которого также ведет "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Отмечается, что использование готовой инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов на новом открытии.
"Результаты бурения скважины 1П Кубалахская позволили открыть не только новое месторождение, но и определили дальнейший объем геологоразведочных работ в данном регионе. Для изучения территории уже запланировано бурение четырёх поисково-разведочных скважин", - добавляется в сообщении.
"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на одиннадцати лицензионных участках, расположенных на территории Якутии.