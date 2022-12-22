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"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа - РИА Новости, 22.12.2022
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"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа
"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа - РИА Новости, 22.12.2022
"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа
"Роснефть" открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти, сообщила... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:15
2022-12-22T15:15
экономика
цены на нефть
роснефть
таас-юрях нефтегазодобыча
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Роснефть" открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти, сообщила компания. Месторождение получило название Кубалахское. Оно расположено рядом со Среднеботуобинским месторождением, промышленную разработку которого также ведет "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Отмечается, что использование готовой инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов на новом открытии. "Результаты бурения скважины 1П Кубалахская позволили открыть не только новое месторождение, но и определили дальнейший объем геологоразведочных работ в данном регионе. Для изучения территории уже запланировано бурение четырёх поисково-разведочных скважин", - добавляется в сообщении. "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на одиннадцати лицензионных участках, расположенных на территории Якутии.
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экономика, цены на нефть, роснефть, таас-юрях нефтегазодобыча
Экономика, Цены на нефть, Роснефть, Таас-Юрях Нефтегазодобыча
15:15 22.12.2022
 
"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа

"Роснефть" открыла в Якутии месторождение с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Роснефть" открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти, сообщила компания.
"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла крупное нефтегазоконденсатное месторождение на территории Республики Саха (Якутия). На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти", - говорится в сообщении.
Месторождение получило название Кубалахское.
Оно расположено рядом со Среднеботуобинским месторождением, промышленную разработку которого также ведет "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Отмечается, что использование готовой инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов на новом открытии.
"Результаты бурения скважины 1П Кубалахская позволили открыть не только новое месторождение, но и определили дальнейший объем геологоразведочных работ в данном регионе. Для изучения территории уже запланировано бурение четырёх поисково-разведочных скважин", - добавляется в сообщении.
"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на одиннадцати лицензионных участках, расположенных на территории Якутии.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоснефтьТаас-Юрях Нефтегазодобыча
 
 
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