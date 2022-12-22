https://ria.ru/20221222/mestorozhdenie-1840564473.html

"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа

"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа - РИА Новости, 22.12.2022

"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа

"Роснефть" открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти, сообщила... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:15

2022-12-22T15:15

2022-12-22T15:15

экономика

цены на нефть

роснефть

таас-юрях нефтегазодобыча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568269_0:86:3084:1821_1920x0_80_0_0_69ff606bc2d493a4ecc9ea22a6e5e3ac.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Роснефть" открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 9,5 миллиарда кубометров газа и более 1,5 миллиона тонн нефти, сообщила компания. Месторождение получило название Кубалахское. Оно расположено рядом со Среднеботуобинским месторождением, промышленную разработку которого также ведет "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Отмечается, что использование готовой инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов на новом открытии. "Результаты бурения скважины 1П Кубалахская позволили открыть не только новое месторождение, но и определили дальнейший объем геологоразведочных работ в данном регионе. Для изучения территории уже запланировано бурение четырёх поисково-разведочных скважин", - добавляется в сообщении. "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на одиннадцати лицензионных участках, расположенных на территории Якутии.

https://ria.ru/20221222/neft-1840507232.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, роснефть, таас-юрях нефтегазодобыча