https://ria.ru/20221222/manturov-1840403330.html

Двигатели на уже построенных SSJ100 не будут заменять на российские

Двигатели на уже построенных SSJ100 не будут заменять на российские - РИА Новости, 22.12.2022

Двигатели на уже построенных SSJ100 не будут заменять на российские

Двигатели на уже построенных отечественных самолётах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) заменять на российские ПД-8 не планируют, РФ удастся поддерживать имеющийся... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T02:21

2022-12-22T02:21

2022-12-22T03:03

экономика

технологии

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Двигатели на уже построенных отечественных самолётах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) заменять на российские ПД-8 не планируют, РФ удастся поддерживать имеющийся авиапарк с двигателями SaM146, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью изданию "Ведомости". "У нас с 2024 г. должен появиться SSJ-New, или российский борт, он предполагает использование двигателей ПД-8, и прямой замены пока не предусмотрено. Мы изначально не закладывали бюджетные ресурсы на то, чтобы проводить конструкторские работы и сертификацию этих двигателей на старый "Суперджет". Да и ремоторизация в принципе требует существенных финансовых затрат, а экономическая целесообразность для эксплуатантов и лизингодателей остается в фокусе внимания", - отметил он. При этом Мантуров уточнил, что на бизнес-джетах старого поколения двигатели все же заменят. Росавиация это допускает, хотя глобально ПД-8 будет предназначаться именно для новых самолетов. "Я также думаю, что мы сможем найти технические решения и для продления ресурса имеющегося парка с двигателями SaM146", - добавил Мантуров. Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New. Планируется, что сертификат типа импортозамещенный самолет получит в конце 2023 года.

https://ria.ru/20221220/dvigateli-1840224292.html

https://ria.ru/20221208/kosmos-1837196469.html

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экономика, технологии, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак)