https://ria.ru/20221222/makroekonomika-1840665114.html

Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин

Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022

Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин

Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:43

2022-12-22T19:43

2022-12-22T19:52

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы должны удержать макроэкономическую стабильность. Мы не будем допускать разбрасывания денег налево и направо. Мы будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом", - сказал Путин журналистам.Также Путин отметил, что все поставленные цели в экономике России достижимы, насколько эти планы будут реализованы, будет понятно по итогам следующего года."У нас целый набор действий, которые мы должны предпринять в сфере экономики. И я не сомневаюсь, что все они достижимы. Насколько мы сможем реализовать эти планы, как мы сможем приблизиться к решению этих задач, о которых идет речь, посмотрим по результатам следующего года", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221222/banki-1840664598.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия