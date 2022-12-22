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Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
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Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин
Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин
Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:43
2022-12-22T19:52
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы должны удержать макроэкономическую стабильность. Мы не будем допускать разбрасывания денег налево и направо. Мы будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом", - сказал Путин журналистам.Также Путин отметил, что все поставленные цели в экономике России достижимы, насколько эти планы будут реализованы, будет понятно по итогам следующего года."У нас целый набор действий, которые мы должны предпринять в сфере экономики. И я не сомневаюсь, что все они достижимы. Насколько мы сможем реализовать эти планы, как мы сможем приблизиться к решению этих задач, о которых идет речь, посмотрим по результатам следующего года", - сказал Путин журналистам.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия
19:43 22.12.2022 (обновлено: 19:52 22.12.2022)
 
Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия должна удержать макроэкономическую стабильность

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы должны удержать макроэкономическую стабильность. Мы не будем допускать разбрасывания денег налево и направо. Мы будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом", - сказал Путин журналистам.
Также Путин отметил, что все поставленные цели в экономике России достижимы, насколько эти планы будут реализованы, будет понятно по итогам следующего года.
"У нас целый набор действий, которые мы должны предпринять в сфере экономики. И я не сомневаюсь, что все они достижимы. Насколько мы сможем реализовать эти планы, как мы сможем приблизиться к решению этих задач, о которых идет речь, посмотрим по результатам следующего года", - сказал Путин журналистам.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссия
 
 
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