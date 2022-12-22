https://ria.ru/20221222/liderstvo-1840513526.html

ЕС платит за ошибки политики ФРГ, заявил премьер Польши

ЕС платит за ошибки политики ФРГ, заявил премьер Польши - РИА Новости, 22.12.2022

ЕС платит за ошибки политики ФРГ, заявил премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за равноправный подход ко всем государствам-членам Европейского союза, заявив, что лидерство Германии привело... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:09

2022-12-22T13:09

2022-12-22T13:09

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матеуш моравецкий

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РИМ, 22 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за равноправный подход ко всем государствам-членам Европейского союза, заявив, что лидерство Германии привело бы к ослаблению позиции ЕС в отношении России. "Стоит отметить, что, если бы ведущая роль в Европе сейчас принадлежал Германии, не было бы такой жесткой позиции в отношении РФ. Мы уже платим огромную цену за ошибки, в частности, немецкой политики, но, если бы Берлин решал все, эта цена была бы еще выше. ЕС был создан для того, чтобы отдельные государства могли развиваться, наилучшим образом используя свои возможности", - сказал польский премьер в интервью итальянской газете la Stampa. По его словам, Евросоюз стоит перед выбором "между подлинной солидарностью равноправных государств и единственным сверхгосударством", в котором козыри в конечном счете находятся в руках крупнейших стран, исключая остальные. "Если ЕС станет простым средством удовлетворения амбиций сильнейших действующих игроков, это в лучшем случае приведет к маргинализации более слабых государств, а в худшем - к распаду европейского проекта", - заявил Моравецкий.

https://ria.ru/20221222/evropa-1840480220.html

https://ria.ru/20221215/gaz-1838939415.html

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в мире, цены на нефть, матеуш моравецкий, германия, россия, польша, евросоюз