https://ria.ru/20221222/kurs-1840611841.html
Росмолодежь предложила создать курс основ российской государственности
Росмолодежь предложила создать курс основ российской государственности - РИА Новости, 22.12.2022
Росмолодежь предложила создать курс основ российской государственности
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева предложила создать академический курс основ российской государственности для студентов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:25
2022-12-22T17:25
2022-12-22T17:25
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
россия
образование - общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева предложила создать академический курс основ российской государственности для студентов. "Мы бы хотели предложить разработать и внедрить академический курс, посвященный основам российской государственности, для студентов", - сказала Разуваева на Госсовете по вопросам развития молодежной политики. По мнению Разуваевой, внедрение такого курса "станет важным шагом в формировании правильного фундамента той социально значимой работы, которую ребята сегодня ежедневно ведут".
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общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, россия, образование - общество
Общество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ксения Разуваева, Россия, Образование - Общество
Росмолодежь предложила создать курс основ российской государственности
Росмолодежь предложила создать курс основ российской государственности для студентов