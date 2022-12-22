https://ria.ru/20221222/kurs-1840605314.html

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс доллара упал ниже 70 рублей - РИА Новости, 22.12.2022

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 70 рублей, юань — ниже 10 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:02

2022-12-22T17:02

2022-12-22T18:27

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 70 рублей, юань — ниже 10 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск падал на 1,06 рубля - до 69,94 рубля, юаня - на 14 копеек, до 9,94 рубля, евро - на 1,22 рубля, до 74,39 рубля.Круглые уровни в 70 рублей и 10 рублей доллар и юань превысили днем ранее - в среду. А в четверг доллар подскакивал до 72,63 рубля, юань - до 10,3 рубля, евро - до 77,11 рубля.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара