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Курс доллара упал ниже 70 рублей - РИА Новости, 22.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221222/kurs-1840605314.html
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс доллара упал ниже 70 рублей - РИА Новости, 22.12.2022
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 70 рублей, юань — ниже 10 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:02
2022-12-22T18:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 70 рублей, юань — ниже 10 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск падал на 1,06 рубля - до 69,94 рубля, юаня - на 14 копеек, до 9,94 рубля, евро - на 1,22 рубля, до 74,39 рубля.Круглые уровни в 70 рублей и 10 рублей доллар и юань превысили днем ранее - в среду. А в четверг доллар подскакивал до 72,63 рубля, юань - до 10,3 рубля, евро - до 77,11 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс рубля, Курс доллара
17:02 22.12.2022 (обновлено: 18:27 22.12.2022)
 
Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился до 69,94 рубля, евро снизился до 74,39 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 70 рублей, юань — ниже 10 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск падал на 1,06 рубля - до 69,94 рубля, юаня - на 14 копеек, до 9,94 рубля, евро - на 1,22 рубля, до 74,39 рубля.
Круглые уровни в 70 рублей и 10 рублей доллар и юань превысили днем ранее - в среду. А в четверг доллар подскакивал до 72,63 рубля, юань - до 10,3 рубля, евро - до 77,11 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияКурс рубляКурс доллара
 
 
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