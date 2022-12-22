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В России за сутки госпитализировали 1212 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1212 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1212 пациентов с COVID-19
Более 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:07
2022-12-22T11:07
2022-12-22T11:07
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки были госпитализированы 1212 человек, на 9,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 16 субъектах. "Выздоровело за сутки 9243 человека, или на 10,6% больше в сравнении с 21 декабря 2022 года. Выявлен 7451 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия
В России за сутки госпитализировали 1212 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 7451 новый случай COVID-19, умерли 54 человека
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки были госпитализированы 1212 человек, на 9,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 16 субъектах.
"Выздоровело за сутки 9243 человека, или на 10,6% больше в сравнении с 21 декабря 2022 года. Выявлен 7451 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.