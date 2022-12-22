https://ria.ru/20221222/konflikt-1840693509.html

США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания

США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания - РИА Новости, 22.12.2022

США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания

США хотят, чтобы Россия продолжила "нести ответственность" за военный конфликт на Украине после его завершения, заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:51

2022-12-22T22:51

2022-12-22T22:51

специальная военная операция на украине

в мире

джон кирби

владимир путин

россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США хотят, чтобы Россия продолжила "нести ответственность" за военный конфликт на Украине после его завершения, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов. Кирби добавил, что США и Украина придерживаются единства в вопросе привлечения "России к ответственности", в том числе через уже действующие санкции, экспортные ограничения, а также военную помощь Киеву. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джон кирби, владимир путин, россия, украина, сша