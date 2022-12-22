https://ria.ru/20221222/konflikt-1840693509.html
США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания
США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания - РИА Новости, 22.12.2022
США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания
США хотят, чтобы Россия продолжила "нести ответственность" за военный конфликт на Украине после его завершения, заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:51
2022-12-22T22:51
2022-12-22T22:51
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
владимир путин
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США хотят, чтобы Россия продолжила "нести ответственность" за военный конфликт на Украине после его завершения, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов. Кирби добавил, что США и Украина придерживаются единства в вопросе привлечения "России к ответственности", в том числе через уже действующие санкции, экспортные ограничения, а также военную помощь Киеву. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон кирби, владимир путин, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Кирби, Владимир Путин, Россия, Украина, США
США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания
Кирби: Россия должна продолжать "отвечать" за конфликт на Украине и после его завершения