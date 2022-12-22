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США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/konflikt-1840693509.html
США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания
США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания - РИА Новости, 22.12.2022
США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания
США хотят, чтобы Россия продолжила "нести ответственность" за военный конфликт на Украине после его завершения, заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:51
2022-12-22T22:51
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
владимир путин
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США хотят, чтобы Россия продолжила "нести ответственность" за военный конфликт на Украине после его завершения, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов. Кирби добавил, что США и Украина придерживаются единства в вопросе привлечения "России к ответственности", в том числе через уже действующие санкции, экспортные ограничения, а также военную помощь Киеву. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, джон кирби, владимир путин, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Кирби, Владимир Путин, Россия, Украина, США
22:51 22.12.2022
 
США хотят, чтобы Россия "отвечала" за конфликт и после его окончания

Кирби: Россия должна продолжать "отвечать" за конфликт на Украине и после его завершения

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДорожный знак у здания посольства США в Москве
Дорожный знак у здания посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дорожный знак у здания посольства США в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США хотят, чтобы Россия продолжила "нести ответственность" за военный конфликт на Украине после его завершения, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов.
"После конфликта мы хотим, чтобы Кремль должным образом нес ответственность", - сообщил он.
Кирби добавил, что США и Украина придерживаются единства в вопросе привлечения "России к ответственности", в том числе через уже действующие санкции, экспортные ограничения, а также военную помощь Киеву.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжон КирбиВладимир ПутинРоссияУкраинаСША
 
 
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