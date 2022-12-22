https://ria.ru/20221222/kitay-1840539560.html

Китай займется освоением новых рынков и привлечением инокапитала

Китай займется освоением новых рынков и привлечением инокапитала - РИА Новости, 22.12.2022

Китай займется освоением новых рынков и привлечением инокапитала

По мере непрерывной оптимизации противоэпидемических мер в Китае, предприятия из многих регионов страны при поддержке местных правительств отправляются в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:48

2022-12-22T14:48

2022-12-22T14:48

россия-китай: главное

китай

торговля

инвестиции

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МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По мере непрерывной оптимизации противоэпидемических мер в Китае, предприятия из многих регионов страны при поддержке местных правительств отправляются в Европу, Японию, Юго-Восточную Азию и другие страны и регионы для освоения новых рынков, привлечения иностранного капитала и стимулирования стабильного развития внешней торговли.В 2022 году, столкнувшись с такими вызовами как новая волна эпидемии, ослабление внешнего спроса и колебания обменных валютных курсов, Китай принял ряд мер, направленных на укрепление поддержки предприятий внешней торговли и стабилизацию производственных цепочек и цепочек поставок. Внешняя торговля Китая демонстрирует хорошую гибкость в развитии. За первые 11 месяцев текущего года объем внешней торговли товарами Китая увеличился на 8,6% в годовом исчислении до 38,34 триллиона юаней. В частности, отмечено увеличение экспорта высокотехнологичной продукции.На завершившемся 16 декабря Центральном совещании по экономической работе было отмечено, что в 2023 году Китай продолжит развивать экспорт, выполняющий поддерживающую роль в экономике страны, активно расширять импорт передовых технологий, ключевого оборудования и энергоресурсов, прикладывать больше усилий для стабилизации масштабов внешней торговли и оптимизации ее структуры.Наряду с этим, будет увеличена интенсивность привлечения и использования зарубежных инвестиций. Будет расширяться доступ к рынку, повышаться уровень открытости в современной сфере услуг. Китай будет внедрять национальный режим для предприятий с иностранным капиталом, гарантировать участие таких компаний в госзакупках, тендерах и разработке стандартов в соответствии с принципами равенства и законности. Для иностранных предпринимателей, приезжающих в Китай с целью проведения переговоров о коммерческих инвестициях, будут созданы максимально удобные условия.

https://ria.ru/20221222/kitay-1840537447.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, торговля, инвестиции