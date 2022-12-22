https://ria.ru/20221222/kitay-1840538387.html

Власти городов Китая взяли курс на стимулирование потребления

Власти городов Китая взяли курс на стимулирование потребления - РИА Новости, 22.12.2022

Власти городов Китая взяли курс на стимулирование потребления

Начиная с декабря, власти десятков китайских городов выдали потребительские талоны или провели торговые фестивали для стимулирования восстановительного роста... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:22

2022-12-22T14:22

2022-12-22T14:22

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МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Начиная с декабря, власти десятков китайских городов выдали потребительские талоны или провели торговые фестивали для стимулирования восстановительного роста потребления, поддержки потребления в сферах культуры, туризма, общественного питания, автомобилей и бытовой техники и др.В последние годы благодаря высококачественному социально-экономическому развитию Китая увеличилось внутреннее потребление и улучшилась структура потребления. В 2014 году потребление стало главной движущей силой экономического роста Китая, обогнав даже инвестиции и экспорт. Потребление уже 11 лет подряд обеспечивает более 50% роста ВВП страны.За последние три года эпидемия COVID-19 в определенной степени уменьшила внутренний потребительский спрос в Китае. За первые три квартала этого года доля расходов конечного потребления в экономическом росте составила 41,3%. Однако, благодаря оптимизации противоэпидемических мер потребление обязательно вернется к росту, а также продолжит играть важную роль в содействии занятости, увеличении доходов и стимулировании экономического роста в стране.На Центральном совещании по экономической работе, которое завершилось 16 декабря, было отмечено, что в 2023 году следует сосредоточить внимание на расширении внутреннего спроса, сделать восстановление и расширение потребления главным приоритетом среди различных экономических задач, увеличить доходы у городских и сельских жителей по разным каналам, поддерживать потребление, такое как улучшение жилищных условий, покупки автомобилей на новых источниках энергии и услуги для пожилых людей.На днях в Китае был опубликован "Стратегический план по расширению внутреннего спроса (2022 – 2035 гг.)". В документе отмечается, что Китай продолжит расширять традиционное потребление, такое как питание, одежда, жилье и проезд, развивать новые виды потребления. Китай также продолжит расширять потребительские услуги, такие как культурный туризм, уход за пожилыми людьми и воспитание детей, и стремиться удовлетворять индивидуальный и высококачественный потребительский спрос.Проведение политики стимулирования потребительского спроса содействует повышению потребительского доверия населения, расширению потребительского спроса у народа и восстановлению стимулирующей роли потребления в экономическом росте. Предполагается, что потребление в стране восстановится, и темпы экономического роста Китая продолжат набирать обороты.

https://ria.ru/20221222/kitay-1840537447.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, коронавирус covid-19, торговля