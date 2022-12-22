https://ria.ru/20221222/kitay-1840537447.html

Китай рассказал, как обеспечит экономический рост в 2023 году

Китай рассказал, как обеспечит экономический рост в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022

Китай рассказал, как обеспечит экономический рост в 2023 году

"Восстановление и развитие" станут главными тенденциями в китайской экономике в 2023 году, и государство эти тенденции активно поддержит, в том числе -... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:18

2022-12-22T14:18

2022-12-22T14:19

россия-китай: главное

китай

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". "Восстановление и развитие" станут главными тенденциями в китайской экономике в 2023 году, и государство эти тенденции активно поддержит, в том числе - финансово.Об этом заявлено на состоявшемся 15-16 декабря центральном совещании по экономической работе под председательством Си Цзиньпина.Власти пообещали представить в наступающем году новый пакет мер экономического стимулирования. Особое внимание будет уделено стройсектору, мелкому бизнесу, инфраструктурном строительству и техническим инновациям.В частности, определен курс на "усиление финансовой поддержки мелкого и микробизнеса", которые наиболее пострадали от коронакризиса. Это дает повод говорить о том, что в наступающем году государство продолжит политику по расширению кредитования и рефинансирования долгов для малых предприятий. Ожидается также продолжение политики снижения налоговой нагрузки, и даже продления налоговых каникул для малого бизнеса (в нынешнем году налоговую нагрузку на малый бизнес сократили более, чем на 2,5 триллиона юаней).Будет продолжена практика эмиссии целевых облигаций госзайма правительствами на местах. В уходящем году квота на их эмиссию составляла 3,65 триллиона юаней и оставалась неизменной два года подряд. В году наступающем эта квота сохранится, или даже увеличится до 3,8 триллиона, считают наблюдатели. Полученные средства обычно направляются в инфраструктурное развитие, что создает новые рабочие места и поддерживает спрос. При этом к осуществлению соответствующих проектов будут привлекаться не только государственные, но и частные компании.Отдельно обозначена необходимость поддержки строительного сектора, который уже два года не может выбраться из долгового кризиса. Особенно отмечена задача "обеспечить потребности строительного сектора в финансировании, поддержать ведущих девелоперов". Напомним, что уже в ноябре крупнейшие госбанки КНР открыли для девелоперов кредитную линию на более, чем триллион юаней. Размеры пакета и список мер поддержки в следующем году могут увеличиться. Чуть ранее об этом уже заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.Наконец, на фоне педалируемой Вашингтоном политики "технологической блокады" КНР, государство решило активно поддержать инновационную деятельность "для обеспечения независимости национальной промышленности".Конкретные масштабы финансирования всех вышеперечисленных направлений будут обозначены в докладе о работе правительства, который примут по итогам предстоящей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей – высшего органа государственной власти КНР.В целом, "задачей номер один" на заседании названо поддержание стабильности. "Поддержание стабильности – жизненно необходимо для экономики такого размера, как китайская. Будут приложены усилия для обеспечения стабильного развития, стабильной занятости, стабильных цен". По замыслу властей, стабильность возродит уверенность потребителей и инвесторов в рынках, что, в свою очередь, повлечет возрождение внутреннего потребления, которое "будет играть все большую роль в экономическом развитии".Большинство наблюдателей сходится во мнении, что все эти меры властей обеспечат китайской экономике рост на уровне 5%-5,5% в 2023 году.

https://ria.ru/20221222/torgovlya-1840405600.html

https://ria.ru/20221221/kitay-1840273357.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей